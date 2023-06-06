科倫博泰藥師幫 通過上市聆訊

【明報專訊】香港新股市場近日中大型新股IPO活動漸增，內地醫藥企業科倫藥業（深：002422）旗下科倫博泰及內地數字化醫藥產業服務平台藥師幫已上載更新文件通過上市聆訊。據外電報道，兩醫藥股均正進行預路演，當中科倫博泰計劃集資約3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），為近日集資規模較大的新股，由高盛及中信証券出任聯席保薦人。
科倫博泰擬集資最多31億
招股文件顯示，科倫博泰去年全年淨虧損為6.16億元人民幣，按年收窄30.8%；公司正推進33項具臨牀價值的研發管線，包括5項處於關鍵試驗或NDA註冊階段、9項處於1期或2期階段，以及4項處於IND籌備階段。
巨星傳奇傳超購
不過，新股市場最新認購反應一般，兩新股巨星傳奇（6683）及科笛（2487）昨日截止招股，分別錄5319萬元及1754萬元孖展認購，以公開集資額7977萬元及5268萬元計均未足額認購。惟市場消息稱，巨星傳奇公開發售部分已獲超額認購；另有外電消息稱，科笛國際配售部分獲足額認購。
巨星傳奇挾帶周杰倫概念來港上市，該股分別獲富途及華盛借出孖展2600萬元及1300萬元孖展，連同其他7家券商合計錄5319萬元孖展額，該股將於下周二（13日）上市。科笛孖展表現更為淡靜，上周五遭抽飛約3000萬元孖展，8家券商合計只得1754萬元孖展額，包括富途及華盛分別錄1000萬及300萬元孖展額，該股將於下周一（12日）掛牌上市。