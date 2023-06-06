科倫博泰藥師幫 通過上市聆訊

科倫博泰擬集資最多31億

招股文件顯示，科倫博泰去年全年淨虧損為6.16億元人民幣，按年收窄30.8%；公司正推進33項具臨牀價值的研發管線，包括5項處於關鍵試驗或NDA註冊階段、9項處於1期或2期階段，以及4項處於IND籌備階段。

巨星傳奇傳超購

不過，新股市場最新認購反應一般，兩新股巨星傳奇（6683）及科笛（2487）昨日截止招股，分別錄5319萬元及1754萬元孖展認購，以公開集資額7977萬元及5268萬元計均未足額認購。惟市場消息稱，巨星傳奇公開發售部分已獲超額認購；另有外電消息稱，科笛國際配售部分獲足額認購。

巨星傳奇挾帶周杰倫概念來港上市，該股分別獲富途及華盛借出孖展2600萬元及1300萬元孖展，連同其他7家券商合計錄5319萬元孖展額，該股將於下周二（13日）上市。科笛孖展表現更為淡靜，上周五遭抽飛約3000萬元孖展，8家券商合計只得1754萬元孖展額，包括富途及華盛分別錄1000萬及300萬元孖展額，該股將於下周一（12日）掛牌上市。

明報記者

[新股]