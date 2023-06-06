北水逾百億撈底 恒指收復萬九關 大市成交不足千億 沽空比率升至23%

恒指高開65點，早段一度曾倒跌，但財新中國5月服務業PMI指數好過市場預期，大市止跌回升，加上北水重新流入，港股最多升173點，收市升158點或0.84%。國指升0.55%；科指升0.4%。但大市全日成交額只有999億元，較上日減少33%。

港股通終止連續3日淨流出

港股通終止連續3日淨流出勢頭，昨淨流入金額是2021年2月中吸資142億元以來最多；南水北上則錄12.15億元人民幣淨流出。值得注意的是，北水淨流入最多的股份為盈富基金（2800），達77.3億元，連同恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033），合共吸資逾百億元，佔北水淨流入逾九成。不過，港股全日沽空金額達233億元，沽空金額佔大市成交比率為23.4%，是去年10月10日後新高。沽空金額最多股份為盈富基金，達93億元，相對盈富成交額近122億元，沽空比率76%。

分析：沽空比率高 恒指19500點有阻力

重磅科網股上周五急彈後個別發展，騰訊（0700）漲1.2%；阿里巴巴（9988）升0.3%，美團（3690）無起跌。重磅金融股接力撐市，友邦（1299）升2.4%，匯控（0005），建行（0939）升1.6%。中芯（0981）升6.3%為表現最好藍籌。財政司長陳茂波在立法會財經事務委員會上稱考慮再放寬首置按揭成數，地產股普遍向好。

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，市場昨午傳出北水「爆買」港股，好友借勢發力，但北水流入是「撈底」還是屬短暫現象仍待觀察。他對後市仍有保留，始終內地經濟復蘇前景令人擔憂，繼續左右港股及A股市况，他預期人幣在7.15兌1美元水平仍有支持，恒指初部阻力位19,400點。第一上海首席策略師葉尚志認為港股早前屬技術超賣，昨日跟隨上周五市况，順勢反彈，但成交縮減，而且沽空比率屬高水平，預期後市反彈至19,500點會有阻力。

明報記者