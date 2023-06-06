財新服務業PMI連續5個月擴張

服務業分類指數方面，財新指服務業新接業務總量，在5月增速創2020年11月以來第二高，受訪企業反映防疫限制取消後，需求持續改善，顧客數量不斷增加，企業用工規模也連續第四個月擴大，不過5月增速放緩至小幅水平，為當前擴張期內最弱增速。財新綜合PMI按月上升2點至55.6點，財新指生產、需求和出口悉數擴張，生產預期指數維持擴張，但較4月降3個百分點。受製造業拖累，就業出現收縮。

新訂單放緩 港PMI降至50.6點

此外，5月香港PMI報50.6點，按月降1.8點，雖然私營經濟好轉，但為今輪擴張期的低位。來自內地需求強勁，但新訂單增長仍為1月以來最慢，並自去年11月以來整體僱員人數首次下降。標普全球財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港私營經濟第二季中段增長動力減弱，主要由於新增訂單的重啟效應減弱，因為需求降溫，企業亦調整員工規模。另外，雖然企業續看好來年業務，但對需求顧慮上升，整體樂觀程度降至6個月低位。