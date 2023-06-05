聽濤雅苑均呎1.35萬 8個月高位

明報記者 歐陽慧恩

3房戶成交價1145萬 11年帳賺八成

美聯助理區域經理陳少鴻表示，聽濤雅苑第11座高層H室，實用面積815方呎，3房套連工人房設計，早前以1145萬元易手、實呎14049元；原業主2012年640萬元購入，持貨約11年，帳面獲利505萬元或近八成。

陳續稱，近月樓市受好淡消息衝擊，部分業主較願意擴大議價空間，吸引買家由一手轉投二手物業，令聽濤雅苑5月份交投回升，料短期內屋苑成交走勢仍將平穩發展。

其他新界二手屋苑亦錄高價成交，代理消息稱，大圍恒峰花園第2座連平台特色戶，實用面積861方呎、3房1套連士多房間隔，主人房連接平台，屬屋苑較罕有特色戶，以1145萬元易手，實呎13298元，成交價為屋苑自2021年11月後，約1年半以來新高；原業主2018年以1028萬元購入，帳面升值117萬元或約11%。

恒峰特色戶1145萬易手 屋苑1年半高價

另市場消息稱，將軍澳中心第8座實用面積438方呎的低層B室2房戶，早前原以660萬元售出，但業主有感售價偏低而決定賠訂重售，單位最終再以705萬元售出，較原先賣價高45萬元或6.8%，最新實呎為16096元，扣除賠訂及佣金等開支，估計仍較原先多賺約12萬元；原業主2008年金融海嘯前以242萬元購入，持貨約15年，帳面賺463萬元或逾1.9倍。

過去屢錄二手蝕讓的大坑名門，亦錄二手獲利個案。利嘉閣分區董事梁國樑表示，大坑名門第3座高層A室，實用面積1752方呎、5房雙套間隔，以約4850萬元易手，實呎27683元；原業主2005年3842.6萬元一手購入，持貨約18年，帳面獲利逾1007萬元或約26%。

名門5房4850萬沽 一手業主帳賺千萬

另外，前食物及衛生局常任秘書長李淑儀，早前售出手持樓齡約57年的薄扶林翠海別墅B座中層單位，連車位以4001.8萬元成交，實用面積1707方呎，原則3房間隔、實呎23443元。

區內代理透露，單位2021年叫價4680萬元放售，累減逾678萬元或14.5%，屬市價成交；單位由李淑儀早於1991年以270萬元連車位購入，持貨32年，現帳面獲利3731.8萬元或13.8倍。

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