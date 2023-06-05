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香港地產

瑜一．天海單邊景觀開揚

【明報專訊】華懋、港鐵（0066）合作的何文田站瑜一系列，是今年的焦點市區新盤，自3月率先推售第1B期後，截至5月底累積售約410伙，發展商近日推出屋苑壓軸一期第1A期、並命名為瑜一．天海；項目位於屋苑單邊位置，多數單位飽覽開揚都會景觀，高層向南望維港海景，加上屋苑兼具鐵路站交通優勢，更為項目亮點。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

瑜一系列單位總數844伙，今次登場的瑜一．天海有447伙，佔項目整體單位逾五成，而自5月開售以來， 則售逾50伙；項目由2座住宅大樓組成，單位實用面積311方呎至1615方呎、戶型涵蓋1房至4房，個別戶型可選擇開放式廚或梗廚設計。除景觀優勢外，瑜一．天海亦最接近直達港鐵站的升降機，發展商因而增加大單位比例。

最接近直達港鐵站升降機

發展商特別展出一對以第1B座18樓A室為藍本的示範單位，實用面積960方呎、3房1套連儲物室間隔，分別設連裝修及交樓標準兩個版本。其中連裝修示範單位，以大自然美學作設計主調，以淺木色、多種淺雅色調帶出平和暖意，單位由大門至露台距離約近9米，設計師特別將最長的牆身設計成特色牆飾，使多個入牆櫃和飾牆得以貫連，可擺放各式擺設而又美觀。

睡房改作茶室 增生活趣味

至於大廳，擺放6人圓形餐桌、3座位梳化後，活動空間仍充裕，發展商將最近客廳的一間睡房改為茶室，把牆身改成為通透設計，增加了廳、房的室內空間感。

睡房方面，其中一間睡房設計為兒童房，設有特色入牆櫃連書枱。主人套房內設曲尺窗，視野更廣闊，而房內放置大牀、牀頭櫃、衣櫃等主要家具後，仍具一定行動空間；至於套廁，屬有通風窗的明廁，可與房內的工作平台產生空氣對流，通風效果理想。

示範單位廚房，與交樓標準相若，廚櫃設3邊工作枱面，牆身採用仿雲石紋理瓷磚鋪面，美觀實用，並連接儲物室及洗手間，可多用途使用。

屋苑3.6萬呎綠化空間

同一款單位亦有展示交樓標準，可見地板鋪砌淺色複合木地板；廳房開則四正實用，並可見單位的廳、房設有隔音玻璃，原因是項目較接近漆咸道北，所以部分單位會裝上隔音玻璃，以減低車聲對住戶日常生活的影響。

可留意是，發展商特別在住客會所設有約3.6萬方呎綠化面積，以增加自然氣息。另外，雖然第1A期是瑜一系列最後開售的期數，但與第1B期的預計入伙日期同為明年11月，比第1C期早約半年，樓花期相對較短。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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