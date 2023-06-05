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經濟

香港地產

廖偉麟：加息礙入市 商廈跌價一半極吸引

【明報專訊】不論在好市淡市均採取「有買有賣」投資策略的正八集團主席廖偉麟，當內地與本港全面通關後卻非常「忍手」，只斥逾7800萬元購入金鐘力寶中心一個商廈物業，與他今年初的入市目標資金約5.5億元尚有大段距離。他接受本報訪問時指，因借貸利息高而影響入市計劃，但明言商用物業做價已從高位下跌一半，價格極為吸引，正物色優質貨源，首選價格在疫情下跌幅最大的商廈，預期今年商廈價格及租金同可望全年升5%至10%。

首選投資中環金鐘甲廈

資深投資者廖偉麟表示，本港全面通關後，商廈交投轉佳，但做價未有急升，主要是受加息因素影響，借貸利息曾高見5厘，相對於2至3年前接近零息，息率倍增，再加上現時定期存款也達5厘，投資者普遍「睇定啲」，暫緩入市。他補充指，正因加息因素，現時投資看重物業前景，首選甲廈、核心區商舖等，因優質物業價格可能隨市况轉好而做價倍升。

廖氏指，近月不少中資機構再度重返本港經濟市場，積極拓展業務，在港租用或買入商廈，另外資則再活躍於商廈的租買活動，並以用家主導市場。

他透露，有別於投資者速戰速決的入市態度，用家買賣決定會較審慎，就以現時集團放售的物業，部分準買家參觀多次才拍板入市。被問及近年政府主動推出多幅大型商業地，意味商廈新供應將於未來數年湧現，會否擔心影響商廈價格及租金，廖氏回應指，商廈新供應多，未來數年新供應多集中於東九，中環、金鐘一帶，但發展商大多保留收租，可作買賣的甲廈不多，因此集團仍首選中環、金鐘甲廈作投資。

料今年商廈價升5至10%

資料顯示，廖氏今年1月購入金鐘力寶中心1座37樓4至6室，面積3475方呎，購入價7818萬元，成交呎價約2.25萬元，物業市值呎租約60元。原業主2003年約1130萬元購入3個單位，持貨約20年，帳面獲利6688萬元或5.9倍。對於今年下半年工商舖物業市况，廖偉麟表示，商用物業將穩步上揚，預計商廈表現較佳，與此類物業疫情下價格急挫有關，價格及租金同可望全年升5%至10%，而核心區商舖租金則有機會上升約5%至8%。

明報記者 甘潔瑩

相關字詞﹕息口上升 甲級商廈 通關復常 力寶中心 正八集團 廖偉麟

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