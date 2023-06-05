十大屋苑6月首周末僅4宗成交

連續5個周末錄單位數水平

中原地產統計，十大屋苑6月首周末兩日僅錄4宗成交，較前周同期跌20%或1宗，交投低位橫行，連續5周錄個位數成交，零成交屋苑錄6個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及沙田第一城，只有鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園各錄1宗成交。

另據美聯分行統計，周末兩日十大屋苑共錄約4宗成交，較對前周末約5宗下跌約20%，並為去年7月首周末兩宗後48個周末新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期股票市場較為波動，市場暫時欠缺利好消息，買家對後市多抱觀望態度，樓市需要時間整固。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由於新盤續以吸引價搶客，二手市場觀望氣氛亦見濃厚，料短期內二手交投續於低位反覆徘徊。

翠嶺峰2房557萬未補價沽 升四成

此外，將軍澳新晉居屋屋苑、鄰近港鐵調景嶺站的翠嶺峰，新錄2房未補價二手成交。中原地產高級分區營業董事伍錦基指，翠嶺峰本月開齋，位於高層D室，實用450方呎，望山景，以557萬元未補價售出，實呎12,378元，原業主2018年392.8萬元向房協一手購入，持貨約5年，帳面獲利約164.2萬元或約42%。他表示，屋苑本月暫錄1宗成交，而上月則有兩宗買賣，平均未補價成交實呎12,811元。

此外，美聯物業首席高級營業經理鄭祖發指，鴨脷洲南灣10座中層A室，實用1072方呎，1房連套房及士多房間隔，以2250萬元售出，實呎20,989元，原業主2013年1月約1808萬元一手購入，帳面獲利約442萬元或24%。另車位方面，利嘉閣助理分區董事蔡庭勇稱將軍澳日出康城首都3樓一車位以230萬元易手，原業主2018年以215萬元買入，帳面獲利15萬元或7%。