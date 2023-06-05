明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

NOVO 2A加推93伙 折實均呎1.39萬 已公布279伙價單 3日累收3000票超額10倍

【明報專訊】近期股市波動，上周開價的新地（0016）屯門NOVO LAND 2A期，成為本月市場焦點新盤，項目認購反應不俗，發展商昨原價首度加推93個單位，折實平均實呎13,888元，較首批13,598元略高約2%，主要反映樓層及景觀因素。發展商指，項目將於日內公布銷售安排。市場消息指，項目截至昨晚止，共收逾3000票，以累積公布279伙價單計，超額認購近10倍。

明報記者 林尚民

今次推出的NOVO LAND 2A期，為NOVO LAND推出的第四個期數，上周二公布的首張價單，首批186伙，折實平均實呎13,598元，較今年2月份2B期首批146伙折實平均實13,288元僅高約2.3%，未有大幅調整售價。新地副董事總經理雷霆指，項目最新加推2號價單，涉及93伙，以最高樓價15%優惠計，折實平均實呎13,888元。雖然2號價單平均實呎較首張價單的13,598元高2%，但雷霆指，今批單位樓層及景觀較佳，屬原價加推，項目將於未來兩天公布銷售安排，最快本周末進行首輪開售。

加推開放式戶折實349萬起

新地代理總經理陳漢麟指，今批單位包括7伙開放式、4個1房、80個2房及2個3房戶，實用面積245至667方呎，定價410.5萬至1002.8萬元，實呎14,975至17,382元，扣除即供最高15%折扣優惠，折實價348.92萬至852.38萬元，當中53伙折實價低於600萬元，折實實呎12,728至14,775元，入場價單位為Arreso第5座27樓F單位，實用245方呎，屬開放式間隔，折實價348.92萬元，折實實呎14,242元。若以定價計，整批單位市值約6.38億元。

滙都I最快本周批預售涉623伙

他又指項目不足3日已錄超過3萬人次參觀，截至昨午4時，已收約2500購樓意向登記，料至昨晚突破3000票水平，若以首兩張價單合共279伙計，超額認購近10倍。陳補充，不排除於公布首張銷售安排前再度加推單位。

周末一手市場僅沽16伙

除NOVO LAND 2A期外，涉逾千伙的泛海（0129）元朗洪水橋樓花盤滙都，其中I期最快本周獲批預售，提供623伙，勢成本月新盤另一焦點。綜合市場消息，過去兩日市場共錄得約16宗一手買賣，與前周末15宗相若，仍處於低水平。各大貨尾盤中，除新地大埔白石角University Hill錄6宗成交外，九建（0034）將軍澳海茵莊園亦同沽6伙，昨售出的3伙全為實用300方呎的1座B9室1房戶，成交價548萬至585.4萬元，實呎18,267至19,513元。

相關字詞﹕滙都 新地 新盤加推 NOVO LAND第2A期

上 / 下一篇新聞

信用卡騙案增 金管局7招加強保安 提升無卡支付保障 阮國恒籲勿自動填OTP
信用卡騙案增 金管局7招加強保安 提升無卡支付保障 阮國恒籲勿自動填OTP
撤債限後 美今拍賣國債狂吸資逾萬億
撤債限後 美今拍賣國債狂吸資逾萬億
信銀力拓財富管理 冀高端客數增四成
信銀力拓財富管理 冀高端客數增四成
BC科技：獲金融機構查詢 冀助拓虛擬資產
BC科技：獲金融機構查詢 冀助拓虛擬資產
倡留意OTC 研適合投資者產品類型
倡留意OTC 研適合投資者產品類型
晉達馬文暢：人幣有望回穩 看好4類中資股
晉達馬文暢：人幣有望回穩 看好4類中資股
中金張峻棟：人幣跌受累外圍 合理值6.8
中金張峻棟：人幣跌受累外圍 合理值6.8
瑞銀辜良雄：港股升勢存變數 美息主宰後市
瑞銀辜良雄：港股升勢存變數 美息主宰後市
出門問問擁AI概念 Google持股
出門問問擁AI概念 Google持股
混血肥仔開新頻道BBO 電影界猛人黃詠茵坐鎮
混血肥仔開新頻道BBO 電影界猛人黃詠茵坐鎮
啱Channel曾搞四台聯播惹關注
啱Channel曾搞四台聯播惹關注
英恒稱電動車存剛性需求 目前工作量既多亦滿
英恒稱電動車存剛性需求 目前工作量既多亦滿
初創研手提掃描器 盼普及肝纖維化檢測
初創研手提掃描器 盼普及肝纖維化檢測
初期病徵不明顯 靠檢測發現
初期病徵不明顯 靠檢測發現
陳智鑾：申住長者屋舊居做逆按揭兼出租 增現金流
陳智鑾：申住長者屋舊居做逆按揭兼出租 增現金流
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：內地客回歸 友邦Call 15278
金子：內地客回歸 友邦Call 15278
張兆聰：大市或展反彈浪 港交所可憧憬
張兆聰：大市或展反彈浪 港交所可憧憬
張兆聰：美經濟倘軟着陸 Meta成大贏家
張兆聰：美經濟倘軟着陸 Meta成大贏家
伍禮賢：領展受惠零售消費升 盈收穩定增長
伍禮賢：領展受惠零售消費升 盈收穩定增長
王良享：分享日股長線投資3方法
王良享：分享日股長線投資3方法
溫傑：福壽園業績料重拾動力
溫傑：福壽園業績料重拾動力
仇詩豪：善用比特幣另類指標分析走勢
仇詩豪：善用比特幣另類指標分析走勢
謝偉銓：收緊公屋富戶政策 資源用得其所
謝偉銓：收緊公屋富戶政策 資源用得其所
趁日圓弱 用電匯價分段兌換
趁日圓弱 用電匯價分段兌換
沈永年：託運寵物到灣區流程大公開
沈永年：託運寵物到灣區流程大公開
女性高管抬頭 擁社交思維優勢
女性高管抬頭 擁社交思維優勢
陸振輝：勿被不切實際欲望掩蓋本真
陸振輝：勿被不切實際欲望掩蓋本真
梁振輝：日圓3個月目標134 可趁低吸
梁振輝：日圓3個月目標134 可趁低吸
許健生：樂視創辦人賈躍亭靠智能電動車翻身
許健生：樂視創辦人賈躍亭靠智能電動車翻身
沈家麟：港股有波幅無升幅 日股前景吸引
沈家麟：港股有波幅無升幅 日股前景吸引
劉思明：回憶周文耀親切無架子
劉思明：回憶周文耀親切無架子
林少陽：港股迷失16年 未必需完全放棄
林少陽：港股迷失16年 未必需完全放棄
技術取勝：中海外重上10天線
技術取勝：中海外重上10天線
李聲揚：領展現價吸引 值得買入
李聲揚：領展現價吸引 值得買入
蔡金強：巨陽再現 買定離手
蔡金強：巨陽再現 買定離手
艾雲豪：迪士尼併購過程兩大敗筆
艾雲豪：迪士尼併購過程兩大敗筆
李順威：日保險商班資回朝影響大
李順威：日保險商班資回朝影響大
劉思明：港股未確認見底 19400阻力大
劉思明：港股未確認見底 19400阻力大
何啟聰：股價重上330元 騰訊購19999
何啟聰：股價重上330元 騰訊購19999
瑞銀亞洲：發力追落後 美團牛65185
瑞銀亞洲：發力追落後 美團牛65185
摩根大通亞洲：憧憬暫停加息 納指牛49801
摩根大通亞洲：憧憬暫停加息 納指牛49801
周顯：創業板政策反覆 欠專業
周顯：創業板政策反覆 欠專業
王弼：價值股絕地反擊？
王弼：價值股絕地反擊？
曾淵滄：港股挾淡倉遊戲料未完
曾淵滄：港股挾淡倉遊戲料未完
湯文亮：降按揭成數須有序
湯文亮：降按揭成數須有序
陳永傑：央行再加息 恐傷樓市股市
陳永傑：央行再加息 恐傷樓市股市
廖偉強：住宅需求必增加
廖偉強：住宅需求必增加
布少明：股市波動 料「套股換樓」增
布少明：股市波動 料「套股換樓」增
馬泰陽：家居裝修的學問
馬泰陽：家居裝修的學問
十大屋苑6月首周末僅4宗成交
十大屋苑6月首周末僅4宗成交
廖偉麟：加息礙入市 商廈跌價一半極吸引
廖偉麟：加息礙入市 商廈跌價一半極吸引
灣仔酒店轉青年宿舍 租金收入跌35%
灣仔酒店轉青年宿舍 租金收入跌35%
PARKSIDE四房戶 租4.2萬 每呎38元
PARKSIDE四房戶 租4.2萬 每呎38元
瑜一．天海單邊景觀開揚
瑜一．天海單邊景觀開揚
聽濤雅苑均呎1.35萬 8個月高位
聽濤雅苑均呎1.35萬 8個月高位