布少明：股市波動 料「套股換樓」增

一手市場方面，發展商有見新盤銷情持續火熱，新盤正浪接浪式登場，當中有以中小戶型為主的矚目大型項目；同時亦不乏豪宅新盤，絕對是「百貨應百客」，預期6月一手交投將由5月份1160伙，大增至逾2000伙。

反觀二手市場交投量暫時膠着。據美聯物業分行統計，5月十大屋苑成交量僅錄約97宗，按月減34%，跌穿100宗關口，連跌4個月，為自2019年8月後的45個月新低。至於樓價方面，美聯樓價指數最新報154.86點，按周微升近0.1%，本年迄今升逾6%。

短線而言，最近購買力持續流向一手，難免令二手陷入整固。據筆者與各區前線同事交流所得，有不少用家及買家眼見近期二手樓市表現平平，樓價略為回調，暫時靜觀市况發展。

眾所周知，內地及本港買家向來對「磚頭」文化情有獨鍾，大家由今年首4至5個月強勁的整體交投，加上近期一手的旺熱及樓價快速反彈可見一斑，反映本港樓市剛需仍在。

此外，上周五港股急升前，其表現似乎應驗了「五窮月」的傳統說法。反過來看，股市投資風險增，按照過往情况，預料已令部分投資者開始「套股換樓」，並將資金慢慢轉移至相對較低風險的港樓市場。

因此，若站在買家角度，現時二手偏淡，絕對是在各區尋寶的好機會。買賣物業向來是一個「談判」的過程，目前買家形勢稍佔上風，可趁機入市；否則市場若出現突發好消息，買家又可能出現「追唔切」的情况。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]