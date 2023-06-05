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經濟
2023年6月5日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
信用卡騙案增 金管局7招加強保安 提升無卡支付保障 阮國恒籲勿自動填OTP
撤債限後 美今拍賣國債狂吸資逾萬億
信銀力拓財富管理 冀高端客數增四成
BC科技：獲金融機構查詢 冀助拓虛擬資產
倡留意OTC 研適合投資者產品類型
晉達馬文暢：人幣有望回穩 看好4類中資股
中金張峻棟：人幣跌受累外圍 合理值6.8
瑞銀辜良雄：港股升勢存變數 美息主宰後市
出門問問擁AI概念 Google持股
混血肥仔開新頻道BBO 電影界猛人黃詠茵坐鎮
啱Channel曾搞四台聯播惹關注
英恒稱電動車存剛性需求 目前工作量既多亦滿
初創研手提掃描器 盼普及肝纖維化檢測
初期病徵不明顯 靠檢測發現
陳智鑾：申住長者屋舊居做逆按揭兼出租 增現金流
環球經濟數據
金子：內地客回歸 友邦Call 15278
張兆聰：大市或展反彈浪 港交所可憧憬
張兆聰：美經濟倘軟着陸 Meta成大贏家
伍禮賢：領展受惠零售消費升 盈收穩定增長
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溫傑：福壽園業績料重拾動力
仇詩豪：善用比特幣另類指標分析走勢
謝偉銓：收緊公屋富戶政策 資源用得其所
趁日圓弱 用電匯價分段兌換
沈永年：託運寵物到灣區流程大公開
女性高管抬頭 擁社交思維優勢
陸振輝：勿被不切實際欲望掩蓋本真
梁振輝：日圓3個月目標134 可趁低吸
許健生：樂視創辦人賈躍亭靠智能電動車翻身
沈家麟：港股有波幅無升幅 日股前景吸引
劉思明：回憶周文耀親切無架子
林少陽：港股迷失16年 未必需完全放棄
技術取勝：中海外重上10天線
李聲揚：領展現價吸引 值得買入
蔡金強：巨陽再現 買定離手
艾雲豪：迪士尼併購過程兩大敗筆
李順威：日保險商班資回朝影響大
劉思明：港股未確認見底 19400阻力大
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瑞銀亞洲：發力追落後 美團牛65185
摩根大通亞洲：憧憬暫停加息 納指牛49801
周顯：創業板政策反覆 欠專業
王弼：價值股絕地反擊？
曾淵滄：港股挾淡倉遊戲料未完
湯文亮：降按揭成數須有序
陳永傑：央行再加息 恐傷樓市股市
廖偉強：住宅需求必增加
布少明：股市波動 料「套股換樓」增
馬泰陽：家居裝修的學問
NOVO 2A加推93伙 折實均呎1.39萬 已公布279伙價單 3日累收3000票超額10倍
十大屋苑6月首周末僅4宗成交
廖偉麟：加息礙入市 商廈跌價一半極吸引
灣仔酒店轉青年宿舍 租金收入跌35%
PARKSIDE四房戶 租4.2萬 每呎38元
瑜一．天海單邊景觀開揚
聽濤雅苑均呎1.35萬 8個月高位
劉思明：港股未確認見底 19400阻力大
【明報專訊】港股踏入6月即上演「六絕」本色，低位絕地反擊，恒指上周五單日彈逾4%，拉起全周升1%收市。上周的反彈只是一個概率，但是否已經見底，還須經過測試。
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