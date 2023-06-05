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趁日圓弱 用電匯價分段兌換

【明報專訊】日本向來為港人外遊熱點，近日更有廉航推出即日來回大阪機票優惠應市。如已計劃年內赴日旅遊，出遊前能以吸引匯價兌換日圓，屆時購物消費自然較為划算。最近日圓偏軟，短期內仍有進一步貶值的可能性，若計劃於下半年稍後時間訪日，不妨考慮於銀行以電匯價分段兌換日圓。

明報記者 劉敬華

近期日圓匯價受壓，恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，隨着美國債務上限法案如市場預期獲通過，嚴重缺乏資金的美國政府很大機會在短期內大舉發債，此舉或會短暫抽緊市場上的美元供應，進一步推升美元匯價，對日圓匯價構成一定壓力，同時最近日圓即使一度跌穿140兌1美元水平，日本央行卻沒有如今年3月般，當日圓低見138兌1美元時作出干預，由於目前整體能源價格相較3月時已有所回落，使日本可承受相對偏弱日圓，加上現時日本旅遊業亦較3月時興旺，日股也較3月時暢旺，現時日本當局或有意讓日圓偏軟，以促進旅遊業及日股表現，短期內日圓有機會下試142兌1美元，至於日本央行會否在此水平出手，則仍有待觀察。

若比較現鈔價 找換店抵過銀行

即使預期短期內日圓匯價會進一步偏軟，惟低位難以準確預測，若計劃於今年稍後時間往日本旅遊，或可考慮分批兌換遊日旅費。至於在何處兌換，一般而言於銀行以電匯價（TT Rate）兌換外幣的匯率，會較於找換店兌換外幣現鈔的匯率為低。然而，找換店向來予人兌換率較銀行為吸引的印象，此亦非誤解，基於若比較外幣現鈔賣出兌換價，找換店兌換現鈔的匯率確實較銀行為低。

以兌換日圓現鈔為例，比較今年6月2日下午2時的小女孩找換店、匯豐銀行及華僑永亨銀行的外幣現鈔賣出兌換參考牌價，小女孩找換店的每1日圓兌港元現鈔賣出價為0.0567，即兌換每百日圓所需5.67港元，匯豐的現鈔賣出價為0.0572，即用5.72港元可兌換100日圓，而華僑永亨的銀行現鈔賣出匯價為0.0568，即以5.68港元便可於該行兌換100日圓現鈔，可見近年部分中小型銀行的現鈔賣出價非常貼近找換店。

不過，要比較兌換外幣現鈔成本時，除兌換匯價，還要考慮手續費，於銀行兌換外幣現鈔或涉手續費，因銀行一般只會豁免自家客戶兌換外幣的手續費，而找換店大多標榜不收手續費，加上營業時間較銀行長，部分找換店如發達鳥找換店及飛鳥找換店於周一至周五可營業至晚上8時，讓打工仔可於下班直接到店兌換外幣，個別找換店更可於周日或公眾假期提供服務，如小女孩找換店只休公眾假期，而景緻找換的部分分店只於農曆新年休息。

找換店提供較小面額現鈔

找換店的另一好處是不需事先預約預留現鈔，除非兌換金額異常龐大，並可提供較小面額的外幣現鈔。近年不少找換店亦可提供網上或電話預約兌換服務，讓客戶事先鎖定兌換價，於預定時間到店兌換，也可縮短兌換外幣的時間。如果計劃獨自快閃遊日，且不會大肆購物，出遊所需日圓不多，分批兌換金額相對較小，選擇匯價相對吸引，並於生活圈子附近的找換店直接兌換，亦為省時之選。

至於一家大細出遊，又或出遊時間較長人士，旅費隨時可逾萬港元，即使分批兌換日圓金額亦不少，若為相關銀行的外幣或綜合戶口客戶，不妨選擇在銀行以電匯價兌換日圓，因電匯價一般會較現鈔價為低。再以匯豐銀行及華僑永亨銀行於6月2日下午2時的網上參考牌價為例，前者的電匯賣出匯價為0.05691，後者為0.05653，便較不少找換店同日的現鈔賣出匯價為低（見表）。目前不少本港銀行的網上銀行服務可提供外幣價格通知指示或設限價單服務，只要相關外幣匯率跌至客戶預設水平，便會通知客戶或按客戶預設指示兌換，以助客戶於心水價兌換外幣。

銀行客戶於網上兌換外幣後，相關外幣便會自動存入該客戶的外幣戶口，或綜合戶口內的外幣賬戶，戶主只需於網上或致電銀行預約取鈔，便可於指定時間到銀行提取。現時個別銀行如匯豐及恒生更設外幣提款機，讓客戶24小時提取外幣，但要留意銀行提款卡設每日提款限額，同時提款機的各款外幣供應紙幣面額只有一種，以恒生為例，外幣提款機只提供1萬日圓面額現鈔。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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