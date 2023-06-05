明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
仇詩豪 數碼講

投資策略

仇詩豪：善用比特幣另類指標分析走勢

【明報專訊】投資股票經常採用某些技術和基本分析。看陰陽燭、頭肩頂、三角形、平均線等等，而基本分析一般要等到出現一些新聞、季報或年報才能了解公司實際業績和運作情况。

由於比特幣採分散式數據庫，區塊鏈交易紀錄公開透明，也誕生了另類指標可作查看分析，更加可實時知道區塊鏈內情况，用來評估比特幣的價值和市場趨勢。

錢包結餘持幣時間反映市場信心

一）錢包分析

錢包結餘在分佈式帳簿下，每一個持幣者的結餘是可查看確認。這幾年來投資比特幣的比重增加，不論是持有多於1個、10個，甚至1000個比特幣以上的錢包仍然繼續長遠攀升。尤其是比特幣的市值超過5000億美元，不能忽視，可作為分散投資的另類資產。

已經多達100萬個錢包擁有超過1個比特幣以上，15萬個錢包超過10個。持有多於1000個比特幣為例，2018當年只有1600個錢包，今日已衝破2000+個了。

至於錢包持幣時間。現時68.3%錢包UTXO（可當未用結餘）持1年以上，29.1%更加持5年以上，繼續增加，沒有減少迹象。值得分析持幣5年以上者，已經歷上一次2021的超級牛市比特幣升至逾65,000美元，沒有賣出套現。可見到他們多強烈的長遠信心。

別一個可能性，因為比特幣只得2100萬個供應，而每天因各種原因（人為錯誤等）導致供應自然減少（Out of Circulation）。這是投資比特幣的其一風險，據聞已有300至600萬個比特幣永久遺失了，變相令到可流通幣更值錢。怎樣說都好，供應減少了，投資者繼續追求，長遠對價格升幅都是一件好事。

錢包實質結餘及持幣時間，是反映這批長期持幣者對市場前景信心的最佳指標。

二）錢包活躍情况（Active Wallet Address）

現在每月活躍的交易錢包有2600萬個左右，當中一半是新註冊錢包。查看歷史高位2017年12月，活躍錢包有3392萬，當時比特幣在上一個周期高達20,000美元。2021年1月，活躍錢包有3568萬個，比特幣達65,000美元。

從過去的數據來看，比特幣錢包地址的增長速度通常與比特幣市場的價格走勢密切相關。當比特幣價格上漲時，新的比特幣錢包地址數量也會相應增加。香港政府6月開始簽發更多虛擬資產交易所牌照（VASP），容許普羅大眾散戶參與，整體市場趨勢和政策法規都利於這個新興市場發展。

三）淨未實現盈虧狀態（Net Unrealized Profit/Loss，NUPL）

因為區塊鏈交易紀錄公開透明，可翻查每個錢包歷史、每個交易時間和當時的價格。NUPL可以作為一個市場情緒指標來分析整體錢包盈虧情况。

NUPL可當作整體盈虧比率。（現在市值-當時成交市值）/現在市值來計算，評估投資者目前是否處於盈利或虧損狀態。從歷史可以見到有個關鍵警戒點，當超級牛市瘋狂升至75%（七成半人都正在獲利），總會不久期內見盈利收割，骨牌沽貨。相反當多數投資者都處於虧損狀態-25至-50%，曾經在2015和2019年發生，新投資者入場趁低吸納，再次步進下一個牛市。今年2023年已經出現了，不知是否下一個牛市即將要開始呢？我看這個周期和比特幣獎賞減半有一定掛鈎，也是每四年一次，並創造出歷史新高。

總之，區塊鏈提供了多種指標來評估比特幣的價值和市場趨勢。除了傳統的價格技術分析圖表外，還有哈希率、交易量、交易手續費和市值等指標，可以提供更全面的市場分析和預測。因此，在進行比特幣投資或交易時，需要結合這些指標進行綜合分析，以獲得更準確的市場趨勢和風險評估，並制定更明智的投資策略。

區塊鏈101創辦人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[仇詩豪 數碼講]

上 / 下一篇新聞

信用卡騙案增 金管局7招加強保安 提升無卡支付保障 阮國恒籲勿自動填OTP
信用卡騙案增 金管局7招加強保安 提升無卡支付保障 阮國恒籲勿自動填OTP
撤債限後 美今拍賣國債狂吸資逾萬億
撤債限後 美今拍賣國債狂吸資逾萬億
信銀力拓財富管理 冀高端客數增四成
信銀力拓財富管理 冀高端客數增四成
BC科技：獲金融機構查詢 冀助拓虛擬資產
BC科技：獲金融機構查詢 冀助拓虛擬資產
倡留意OTC 研適合投資者產品類型
倡留意OTC 研適合投資者產品類型
晉達馬文暢：人幣有望回穩 看好4類中資股
晉達馬文暢：人幣有望回穩 看好4類中資股
中金張峻棟：人幣跌受累外圍 合理值6.8
中金張峻棟：人幣跌受累外圍 合理值6.8
瑞銀辜良雄：港股升勢存變數 美息主宰後市
瑞銀辜良雄：港股升勢存變數 美息主宰後市
出門問問擁AI概念 Google持股
出門問問擁AI概念 Google持股
混血肥仔開新頻道BBO 電影界猛人黃詠茵坐鎮
混血肥仔開新頻道BBO 電影界猛人黃詠茵坐鎮
啱Channel曾搞四台聯播惹關注
啱Channel曾搞四台聯播惹關注
英恒稱電動車存剛性需求 目前工作量既多亦滿
英恒稱電動車存剛性需求 目前工作量既多亦滿
初創研手提掃描器 盼普及肝纖維化檢測
初創研手提掃描器 盼普及肝纖維化檢測
初期病徵不明顯 靠檢測發現
初期病徵不明顯 靠檢測發現
陳智鑾：申住長者屋舊居做逆按揭兼出租 增現金流
陳智鑾：申住長者屋舊居做逆按揭兼出租 增現金流
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：內地客回歸 友邦Call 15278
金子：內地客回歸 友邦Call 15278
張兆聰：大市或展反彈浪 港交所可憧憬
張兆聰：大市或展反彈浪 港交所可憧憬
張兆聰：美經濟倘軟着陸 Meta成大贏家
張兆聰：美經濟倘軟着陸 Meta成大贏家
伍禮賢：領展受惠零售消費升 盈收穩定增長
伍禮賢：領展受惠零售消費升 盈收穩定增長
王良享：分享日股長線投資3方法
王良享：分享日股長線投資3方法
溫傑：福壽園業績料重拾動力
溫傑：福壽園業績料重拾動力
謝偉銓：收緊公屋富戶政策 資源用得其所
謝偉銓：收緊公屋富戶政策 資源用得其所
趁日圓弱 用電匯價分段兌換
趁日圓弱 用電匯價分段兌換
沈永年：託運寵物到灣區流程大公開
沈永年：託運寵物到灣區流程大公開
女性高管抬頭 擁社交思維優勢
女性高管抬頭 擁社交思維優勢
陸振輝：勿被不切實際欲望掩蓋本真
陸振輝：勿被不切實際欲望掩蓋本真
梁振輝：日圓3個月目標134 可趁低吸
梁振輝：日圓3個月目標134 可趁低吸
許健生：樂視創辦人賈躍亭靠智能電動車翻身
許健生：樂視創辦人賈躍亭靠智能電動車翻身
沈家麟：港股有波幅無升幅 日股前景吸引
沈家麟：港股有波幅無升幅 日股前景吸引
劉思明：回憶周文耀親切無架子
劉思明：回憶周文耀親切無架子
林少陽：港股迷失16年 未必需完全放棄
林少陽：港股迷失16年 未必需完全放棄
技術取勝：中海外重上10天線
技術取勝：中海外重上10天線
李聲揚：領展現價吸引 值得買入
李聲揚：領展現價吸引 值得買入
蔡金強：巨陽再現 買定離手
蔡金強：巨陽再現 買定離手
艾雲豪：迪士尼併購過程兩大敗筆
艾雲豪：迪士尼併購過程兩大敗筆
李順威：日保險商班資回朝影響大
李順威：日保險商班資回朝影響大
劉思明：港股未確認見底 19400阻力大
劉思明：港股未確認見底 19400阻力大
何啟聰：股價重上330元 騰訊購19999
何啟聰：股價重上330元 騰訊購19999
瑞銀亞洲：發力追落後 美團牛65185
瑞銀亞洲：發力追落後 美團牛65185
摩根大通亞洲：憧憬暫停加息 納指牛49801
摩根大通亞洲：憧憬暫停加息 納指牛49801
周顯：創業板政策反覆 欠專業
周顯：創業板政策反覆 欠專業
王弼：價值股絕地反擊？
王弼：價值股絕地反擊？
曾淵滄：港股挾淡倉遊戲料未完
曾淵滄：港股挾淡倉遊戲料未完
湯文亮：降按揭成數須有序
湯文亮：降按揭成數須有序
陳永傑：央行再加息 恐傷樓市股市
陳永傑：央行再加息 恐傷樓市股市
廖偉強：住宅需求必增加
廖偉強：住宅需求必增加
布少明：股市波動 料「套股換樓」增
布少明：股市波動 料「套股換樓」增
馬泰陽：家居裝修的學問
馬泰陽：家居裝修的學問
NOVO 2A加推93伙 折實均呎1.39萬 已公布279伙價單 3日累收3000票超額10倍
NOVO 2A加推93伙 折實均呎1.39萬 已公布279伙價單 3日累收3000票超額10倍
十大屋苑6月首周末僅4宗成交
十大屋苑6月首周末僅4宗成交
廖偉麟：加息礙入市 商廈跌價一半極吸引
廖偉麟：加息礙入市 商廈跌價一半極吸引
灣仔酒店轉青年宿舍 租金收入跌35%
灣仔酒店轉青年宿舍 租金收入跌35%
PARKSIDE四房戶 租4.2萬 每呎38元
PARKSIDE四房戶 租4.2萬 每呎38元
瑜一．天海單邊景觀開揚
瑜一．天海單邊景觀開揚
聽濤雅苑均呎1.35萬 8個月高位
聽濤雅苑均呎1.35萬 8個月高位