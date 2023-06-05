溫傑：福壽園業績料重拾動力

受疫情拖累 去年收入減

業務方面，去年內地部分城市再度爆發新冠肺炎，集團墓園和殯儀設施的經營受到不同程度的影響，無可避免拖累了業績表現。去年收入減少了6.6%至21.7億元人民幣。

以收入佔比最重的墓園業務為例，可比較墓園的銷售數量顯著減少，幸好平均銷售單價有所增長，加上新收購或新建墓園的貢獻，減低了整體打擊。最終經營性墓穴的服務收益只按年減少6.7%。去年公司淨利為6.59億元人民幣，按年下跌8.5%。展望經濟及生活復常，集團業績可望顯著改善。

雖然去年經營環境甚具挑戰，管理層積極應對，致力推動業務發展。墓園和殯儀業務拓展方面，繼續佈局重點區域和重點城市，通過併購優質資產，以混改項目和合作項目為創新點，尋求可複製模式的快速發展。

期內集團完成了對遼寧觀陵山藝術園林公墓餘下10%股權的收購，此項目是集團在東北地區的重要戰略據點。集團亦完成了對涿鹿元寶山的第二次增資，此項目位於北京與河北張家口市的交界，以張家口地區及北京北部區域為目標市場，是集團在河北地區及環北京區域的首個戰略據點。

擁抱數碼變革 科技融入業務

與此同時，福壽園繼續響應國家「數字經濟」的建設工作，將數位科技融入傳統業務。事實上，集團一直以來都積極擁抱數字變革，2001年就嘗試推出網上祭掃業務，2014年實現了墓碑二維碼技術應用；更在疫情襲來的2020年推出「福壽雲」雲祭掃平台。

而為有效解決了資源稀缺和逝有所安需求之間的矛盾，集團去年發布了「數字陵園•慧心谷」的項目。

簡單介紹，慧心谷共有3層，一層空間是綠意葱蘢的實體陵園，有着公園般的美麗環境和藝術化的紀念符號；二層空間是數位化的虛擬福地，1：1複刻線下場景的同時；三層空間是美輪美奐的「雲上天境」，每一位逝者都能擁有專屬的生命之島，可以數位化存儲記憶資訊甚至以數位人的形態與親人對話。

隨着疫情過去，配合人民對於生命文化認知的不斷提升，行業將持續發展。集團會把握機會，繼續加強與政府及政府平台的合作，整合多元業務資源，實現各區域協同發展；加上互聯網科技，業績增長可期。

具體而言，集團將推動火化機業務迅速成長為往後的重要業務板塊，並通過大力推行以生前契約為核心的生前事業及與地方政府合作，以增加殯儀服務的業務佔比，以及擴大設計服務業務的規模。最後集團會推進傳統業務與互聯網結合，以增加服務內容。

集團股價受大市氣氛拖累而反覆下跌，投資者或可於約5.6元水平分段買入作中線部署。若成功突破6.5元的阻力，首個目標為6.8元。反觀，如果跌破5元，則需先行減磅。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]