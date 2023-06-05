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經濟
王良享 政經良謀

投資策略

王良享：分享日股長線投資3方法

【明報專訊】上周五美國勞工部公布了一個頗為缺乏方向性的5月份就業報告。雖然非農職位增加33.9萬份，失業率卻上升至7個月高位的3.7%；而反映工資通脹的平均時薪增長較4月份回落0.1至0.3個百分點，比較去年同期升幅則減慢至4.3%。數據公布後，6月份聯邦基金利率期貨並無大幅波動，仍反映75%機會聯儲局於6月中議息時將維持利率不變。

另一邊廂的日本，今年「春鬥」的平均工資增幅卻創出30年高位的3.8%，而且可能仍未見高點，亦解釋了日本股市居高不下之勢。原因很簡單，投資者不相信日本央行認為通脹會急速回落之說，但卻相信日本央行繼續印鈔之決心。

上周筆者曾經分析過日本股市上升之勢頭，認為此輪上升並非虛火，但股神巴菲特兩年半前所買的商社股份又已經錄得一倍至兩倍半的升幅，因此今天與大家分享一下幾個日股長線投資方法。

電子汽車板塊敲松下與本田

其一，買入市帳率（PB）仍低於1倍、市盈率（PE）低於日經平均數14倍的電子及汽車企業股份，例如松下電器（日：6752）與本田汽車（日：7267）。

松下的產品中，電動車電池是亮點，是美國電動車減稅的受益者，公司可能仿效新力（Sony， 日：6758）分拆非核心業務，現時市帳率只是0.8倍。本田汽車的市帳率更低，只是0.57倍，比對手豐田（日：7203）的0.89倍低得多，據日經報道，本田與新力已經組成合資企業，將於2026年推出以人工智能打造的電動車AFEELA，頗具潛質。

其二，日本通脹重臨，推高房價，過去一年半內，日本是房價並無下跌的少數大國，今年3月房價同比升幅仍有6.3%。三井不動產（日：8801）是日本最大房企，市帳率為0.8倍，現在股價比起2007年高峰仍低30%，可考慮。

其三，日本脫離通縮將會推高長期利率，銀行淨息差有望從低位漸次上升，派息比率亦會上升。三菱日聯銀行（日：8306）為日本最大銀行，市帳率0.6倍，市盈率8倍，現價969日圓只是2007年的50%，有上升空間。

三菱日聯銀行市帳率僅0.6倍

以上的企業，相信會受日本股市改革及通脹持續回升帶動。

如果投資者不想過分集中個股及迴避日圓匯價風險，可考慮香港上市的ETF華夏MSCI日本（3160），此ETF是採美元對冲日圓風險，過去一年回報15%。

日圓弱勢除因日本央行堅持超寬鬆政策所致，亦因為入口能源與食品價格猛烈上升而使日本陷於三年多的貿易逆差。但是若日本致力重回科技出口大國行列，日本貿易逆差重回順差，增加日圓需求。若投資者同意日圓不再走弱，可考慮東京交易所上市的日經ETF（日：1321），日經平均指數中科技股成分達47.6%，可於日本工業再革命中跑出。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]

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