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經濟

英恒稱電動車存剛性需求 目前工作量既多亦滿

【明報專訊】內地電動車市場今年初曾經出現一輪減價潮，汽車電子解決方案商英恒科技（1760）主席陸穎鳴接受本報訪問時表示，由於市場對電動車的剛性需求猶在，加上用家對電動車的智能化、電動化需求日增，因此要不斷開發新方案滿足市場需求，對電動車市場亦不太悲觀，目前接到的工作量既多亦滿。為配合業務增長，英恒既取得銀團貸款支持營運，亦按年投入相當於銷售額的6%至7%去進一步研發，甚至擬增加測試及驗證中心。

陸穎鳴指，英恒主要為內地的自主品牌國產電動車提供解決方案，並與比亞迪（1211）、長安汽車等合作，生意有80%與汽車電子有關。此前集團已相繼做好2至3個方案，進入量產及展現成果，因此即使在2022年度期間疫情肆虐，收入仍然增長逾50%。踏入今年首季，儘管電動車龍頭特斯拉（美：TSLA）等出手減價，但是他說：「油價高企，充電及更省錢的電動車更有優勢」，所以剛性需求仍在。

擬增測試及驗證中心配合發展

他續稱，用家往往新增智能化、電動化的方案需求，車廠亦想搞好用家體驗，要新增自動泊車、資訊、攝錄及車內娛樂功能配合，亦日益注重安全，因此支持開發更多新方案。為配合生意增長，英恒今年初取得6000萬美元銀團貸款，支持業務增長的投資，集團亦計劃增加測試及驗證中心配合長遠發展。集團旗下智駕網聯、高級駕駛輔助系統（ADAS）目前只佔整體業務5%，他希望該業務今年有更大增長。即使發展大計多多，他稱，實現的毛利率料可維持在約20%水平，派息比率保持在約30%。

面對上游部件如芯片缺貨，陸穎鳴說，英恒科技除了維持與供應商的關係，令他們推出新方案時有條件去減價及將成本壓力轉嫁，亦會推出新方案，令集團掌握核心競爭力。集團與芯馳等國產半導體公司合作，他料有助提早開發出生產所需芯片等樣板，長遠有助領先推出新方案產品。

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