出門問問擁AI概念 Google持股

講起出門，香港人或者感覺陌生，惟提及Mobvoi TicWatch智能手表系列相信不少香港人會有印象。事實上，Mobvoi便是出門的英文名稱，TicWatch是其消費用品層面主打產品之一。暫時在港零售可找到的最新型號，是剛於上月推出的TicWatch Pro 5，在港零售價大約2750元。

出門已委任中金及招銀國際為聯席保薦人，早前有市場消息指出門是次來港計劃集資約2億至3億美元，即最多23億港元，冀年內能掛牌。值得留意是Google目前是集團第二大單一股東，持股約13%，兩者亦建立戰略合作關係。

拓物聯網AI方案 銷售智能手表等

出門是以生成式AI技術及語音交換技術為核心業務的企業。根據灼識諮詢報告，是亞洲為數不多的具有建立通用大模型能力的AI公司之一。集團於2012年成立，早期以AI軟硬件集成為主，包括其物聯網AI解決方案，其中以穿戴系列，即智能手表TicWatch系列、耳筒TicPods系列產品等廣為人知。及至2020年以後，開始發展AI生成內容解決方案，為內容創作賦能，旗下產品包括AI配音助手的「魔音工作坊」及海外品牌的「DupDub」，提供高質量AI配音解決方案；AI寫作助手的「魔撰寫作」，提供AI書面內容生成解決方案；及提供一站式AI視頻自動生成及虛擬直接解決方案「奇妙元」等。

而隨着各行業，如汽車、金融、物聯網、醫療及零售行業提供的AI語音交互及內容生成技術體驗日增，集團今年將AI通用大模型「UCLAI」升級為「序列猴子」，在這基礎上進一步擴展其AI生成技術應用場景，旨在幫助人們在各種應用場景中，包括創作、消費、企業用戶完成任務。

集團稱，自2020年以來，已為全球超過1000萬用戶提供服務，當中在全球有超過600萬名AIGC解決方案累計註冊用戶。同時，在企業相關場景下，自2020年起，預裝集團的車載語音交互解決方案的汽車超過200萬輛。在消費者相關場景下，自2020年以來，其AI物聯網智能設備已累計銷售超過100萬件。

按收入劃分，其業務可分為AI解決方案及物聯網AI解決方案；前者又可分為針對內容創作者AI生成內容方案，及針對企業用戶的AI企業解決方案。如上述，集團發展初期業務以物聯網AI解決方案為主，惟及後企業市場業務「發展迅速」，尤其去年集團於AI企業解決方案收入急升4倍至2.6億元（人民幣，下同），令其收入佔比由2020年的16.8%大幅提升至去年的52.6%，一躍而成集團最大收入來源。

AI業務突飛猛進只靠一筆交易

而更「驚人」的是，集團於AI解決方案的毛利率有爆發性的增長，2020至2022年的3年間，AI解決方案的毛利率分別為29.9%、62.8%、93.8%，配合其收入佔比的躍升，令集團整體毛利率由2020年的30.1%急增至去年的67.2%，成為集團去年經營層面扭虧為盈的主要推手；2021年非會計準則經調整淨虧損為5350萬元，但至去年已錄得經調整盈利1.09億元。

不過，去年業績的突飛猛進，其實與集團與其最大客戶一筆交易有關。上文提及其AI企業解決方案去年收入飈升4倍，是因為2021集團與一家「汽車附屬公司A」簽訂一系列知識產權協議，就與汽車語音對話系統後端技術相關的某些知識產權進行合作及共享，透過這安排，出門於2021年及2022年分別產生收入320萬元及2.13億元，單是去年這筆收入便佔全年總收入的42.6%。亦由於相關知識技術安排幾乎等同零成本，故不難理解集團去年毛利率能如此大幅提升。

無法保證穩定增長或避免虧損

翻查臨時招股文件資料，集團於2017年與大眾汽車成立合資企業大眾問問，各持五成股權；至2021年12月出門以1500萬美元出售其大眾問問持股予大眾汽車；而去年大眾問問行政總裁張人傑稱大眾問問正式完成股權變更，成為大眾汽車集團（中國）100%全資子公司。出門招股文件亦顯示，去年9月出門問問出售該合營企業，並就出售事項確認收益2900萬元。由此推斷「汽車附屬公司A」

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