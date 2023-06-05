瑞銀辜良雄：港股升勢存變數 美息主宰後市

瑞銀上周四發布《2023年全球家族辦公室報告》，該報告是第四年全由內部編製，對全球230個單一家族辦公室進行調查，受訪的家族辦公室總財富淨值為4958億美元，平均總財富淨值22億美元，提供全球規模最大及最全面的單一家族辦公室研究。瑞銀在今年1月19日至3月5日期間對全球230名瑞銀客戶進行調查。受訪的家族辦公室獲邀網上參與調查，該調查遍及全球30多個市場，而亞太區有45個單一家族辦公室參與調查。

對於記者來說，是次瑞銀《2023年全球家族辦公室報告》其中一個關注重點是，受訪的全球家族辦公室中，22%擬在未在5年增加大中華區投資，10%擬減少，故此淨值為12%，由於該淨值於2022年及2021年分別為39%及61%，故此可謂連續兩年大幅下跌，反映全球家族辦公室對投資大中華區興趣大減。

歐家族辦公室擬落戶港 看好中國

辜良雄表示，由於過去兩年大中華區經濟及股市均出現不少變化，例如中國教育及科技等行業監管政策已明顯調整，故上述淨值亦轉變很大。

不過，辜良雄強調，由於調查早於今年1月至3月進行，仍未完全反映內地及本港走出疫情、重啟經濟的正面趨勢。他透露，近日與個別歐洲家族辦公室代表傾談，他們表示有興趣在港設立辦公室，認為中國股市現時低迷，反而是估值吸引，可能是中長期投資機會，而瑞銀其他客戶亦有興趣增加大中華區投資，尤其關注中國政府會否有政策出台刺激經濟，故他相信，若現時進行有關調查，上述淨值會大幅上升。

近月美國勞工市場仍然堅挺，不單可支持經濟繼續增長，而且通脹亦很可能高企不下，不少投資者認為美國於本月仍有可能加息，今年內亦不會減息，而在美國聯邦基金利率上端現已高達5.25厘明顯高於歐洲及日本等發達國家的情况下，息差優勢仍會支持美元匯價，意味全球流動性繼續趨緊，不利港股延續升浪。辜良雄回應說，上述分析有一定道理，故他與其他投資者一樣，密切留意美息及美匯走勢。

回看《2023年全球家族辦公室報告》，鑑於利率、通脹及經濟增長可能出現轉折點，今年報告顯示家族辦公室正計劃多年來最大規模的策略性資產配置轉移，當中，亞太區家族辦公室對股票的配置最高（37%），而41%計劃於未來五年增加已發展市場的固定收益配置。全球家族辦公室以另類資產協助分散投資組合的趨勢仍然強勁，但他們正在重新調整配置重點。當中，亞太區近半家族辦公室（46%）偏好使用對冲基金以分散投資，相比全球僅33%家族辦公室偏好使用對冲基金進行分散投資。亞太區家族辦公室的對冲基金配置亦從3%升至5%。

全球金融危機後 準備迎增長期

瑞銀環球家族及機構財富主管兼環球市場聯席主管George Athanasopoulos表示：「目前正值全球金融危機後，利率持續低位或負值且流動資金充裕時代的終結，而今年的報告亦正於此關鍵性時刻發布。在此環境下，我們的研究顯示家族辦公室正作出重大改變，做好準備以取得增長及成功。儘管當前市場及地緣政治趨勢促使投資者轉向具流動性的短期固定收益，但66%家族辦公室仍然認為非流動資產可提高長遠回報，並期望進一步增加對冲基金、私募股權基金及私募債務等另類資產的配置，以分散私募市場的配置」。

瑞銀財富管理環球家族及機構財富亞太區聯席主管梁一苹表示：「我們的家族辦公室客戶繼續偏向投資於對冲基金和私募股權基金。近半亞太區家族辦公室使用對冲基金分散投資，為全球家族辦公室的三分之一。與全球趨勢相若，十分之四的亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對已發展市場固定收益的資產配置，其中與我們亞太地區家族辦公室相關的長期投資主題為醫療設備及健康技術。瑞銀看到愈來愈多客戶有意在亞太地區設立家族辦公室。我們期待與他們合作，並滿足客戶的財富規劃和家族傳承之需求」。

對冲基金中長期帶來理想回報

美國聯儲局於去年6月、7月、9月及11月均曾大幅加息0.75厘，期內全球股票及固定收益價格基本上均顯著調整，惟採取市場中性（market neutral）策略、買入一批股票時亦沽空另一批股票的對冲基金可取得正回報，故此備受追捧，成為不少家族辦公室的新寵。

被記者問及，去年11月以來環球股市已反覆回升，當中以美國人工智能為代表的科技股，以及歐洲及日本估值偏低的價值股表現最佳，若選股得宜，可望取得雙位數或以上的理想回報，目前對冲基金是否已失去去年中的避險優勢，瑞銀財富管理諮詢及銷售部大中華區投資及對冲基金主管Gunther Jost回應指，該行是全球最大的對冲基金分銷機構之一，與全球最頂尖的對冲基金經理保持密切聯繫，他們可以因應不同市况採取不同策略，相信中長期仍可為投資者帶來理想回報。

瑞銀在全球所有主要金融中心都有營運活動，在逾50個地區設有辦公點。全球員工人數超過72,000人，其中約30%位於美洲、30%位於瑞士、19%位於歐洲、中東及非洲地區，21%位於亞太地區。

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