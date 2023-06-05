BC科技：獲金融機構查詢 冀助拓虛擬資產

面向公眾STO產品料年底前推

刁家駿形容，香港在監管虛擬資產活動的框架陸續落實，已經給予業界大方向及政策，支持數字資產生態圈的發展。證監會較早前發布的《虛擬資產交易平台指引》於今個月生效後，他明言：「對幫助業界打開零售市場方面，給予驚喜。發展步伐的加快，甚至予人印象比新加坡市場為快」。當局容許線下儲存的「冷錢包」提供的保障水平，由90%降至50%，並且在風險理念的體現方面，做到與證券商同等水平，令到業界既開心，亦表示非常歡迎。隨着在新的監管框架下，冷錢包的保障成本降低，他相信業界提供服務的成本有空間去調整，亦令更多業界更易進入市場，他們會繼續注視市場的發展變化。

人手問題產品開發成業界挑戰

以他所見，無論證券商及銀行均對開發虛擬資產業務感興趣，OSL更收到數間機構找他們查詢，公司可望幫助證券商及銀行更快進入虛擬資產市場。同時，他們亦見到市面有數個產品發行商反應熱烈，希望盡快去推出零售代幣產品。因應OSL曾經有向專業投資者推出STO（證券型代幣）的經驗，他相信經過相應調整後，會有面向公眾的STO產品在今年底前面世，短期內跑出的產品會與債券、結構產品及基金產品掛鈎有關。儘管OSL目前的業務模式面向企業對企業（B2B）市場，但隨着有證券商轉介客人過來，該等客人若已經安裝電子錢包，OSL的平台便可對接商業對消費者（B2C）市場。

在面對《指引》推出後的新市場環境，他認為，對OSL而言，由於早兩、三年他們對市場基建的投入及建設，現已屆收成期。投入資本要求需要增加多少，亦已非關鍵。當前對業界最大挑戰在於人手問題及產品開發。他直言：「要和優質產品發行商及平台合作變得更重要」。未來幾個月，他認為對業界而言，要在提供投資者保障之外，有需要對外證明，新的框架可以提供產品選擇、方便性及成本優勢。