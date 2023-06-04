報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
經濟
2023年6月4日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
美經濟數據向好 道指飈逾700點 分析：恒指料周一跟升 衝20000關需成交配合
薩默斯：倘美聯儲6月停加息 7月或加半厘
市場開始質疑AI股估值過高 個別股價回落
錦暉苑未補價470萬沽 實賺126萬
二手居屋上月註冊569宗 按月升7%
彭博：內幕人士追入美地區銀行股
華興資本接復牌指引 明年10月初或除牌
金磚國家擴容 邁向「去美元化」
白宮前顧問：金磚統一貨幣具潛力
張宗永：ChatGPT有那麼可怕嗎？
薛偉傑：Wi-Fi增強技術提升搜救效率
馮其十：經濟修復放緩 內地醞釀政策加力
張宗永：ChatGPT有那麼可怕嗎？
【明報專訊】聊天機械人ChatGPT面世後，下載率破了歷史。很多人覺得機械人很快會取代人類，我覺得是過慮。
上 / 下一篇新聞
美經濟數據向好 道指飈逾700點 分析：恒指料周一跟升 衝20000關需成交配合
薩默斯：倘美聯儲6月停加息 7月或加半厘
市場開始質疑AI股估值過高 個別股價回落
錦暉苑未補價470萬沽 實賺126萬
二手居屋上月註冊569宗 按月升7%
彭博：內幕人士追入美地區銀行股
華興資本接復牌指引 明年10月初或除牌
金磚國家擴容 邁向「去美元化」
白宮前顧問：金磚統一貨幣具潛力
張宗永：ChatGPT有那麼可怕嗎？
薛偉傑：Wi-Fi增強技術提升搜救效率
馮其十：經濟修復放緩 內地醞釀政策加力
美經濟數據向好 道指飈逾700點 分析：恒指料周一跟升 衝20000關需成交配合
薩默斯：倘美聯儲6月停加息 7月或加半厘
市場開始質疑AI股估值過高 個別股價回落
錦暉苑未補價470萬沽 實賺126萬
二手居屋上月註冊569宗 按月升7%
彭博：內幕人士追入美地區銀行股
華興資本接復牌指引 明年10月初或除牌
金磚國家擴容 邁向「去美元化」
白宮前顧問：金磚統一貨幣具潛力
薛偉傑：Wi-Fi增強技術提升搜救效率
馮其十：經濟修復放緩 內地醞釀政策加力
prev
next