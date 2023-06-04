白宮前顧問：金磚統一貨幣具潛力

指金磚國地域廣 自給自足程度高

蘇利文表示，假設金磚國家在國際貿易只使用潛在的金磚貨幣，這將消除目前妨礙它們擺脫美元霸權的障礙。近年金磚國家加快與其他國家達成雙邊協議，爭取以本幣進行貿易。在兩國進行貿易後，部分收益往往由本幣兌成美元，以便使用美元與世界其他地區進行貿易。若金磚國家之間僅以潛在的共同貨幣進行貿易，兌換美元的需求將顯著減少。

到底金磚國家僅使用潛在共同貨幣進行貿易是否可行？蘇利文認為，理論上是可行的。首先，她們有能力自行支付全部的進口費用。2022年，金磚國家整體實現了3870億美元的貿易順差。此外，金磚國家相互之間的貿易，也較其他貨幣聯盟更能自給自足。由於金磚國家所處的地域廣泛，分佈於歐亞、拉美和非洲，意味她們可生產的商品更多，自給自足的程度更高。相比之下歐盟，去年的貨物貿易逆差超過4000億歐元。

蘇利文指出，由於金磚國家在各自所處地區也擁有重要影響力，其他國家可能願意以潛在的金磚貨幣進行貿易。據報，金磚國家計劃以黃金及其他具內在價值的金屬（如稀土金屬）支持潛在共同貨幣；因此，以該潛在貨幣計價的生息資產，將類似於生息的黃金，吸引既想要債券生息，又想要黃金避險的投資者。

不過，蘇利文指出，若這種主要應用於國際貿易，而不適用於本土流通的貨幣計劃要付諸實行，將會為金磚國家的央行帶來很大的難度，有可能需要建立類似歐洲央行這種超級央行進行管理。

學者：成員互相競爭 礙集體行動

南非開普敦大學政治科學教授Robert Schrire指出，金磚國家的組成，在政治或經濟上沒有意義，因為中國和印度注定是地緣政治競爭對手，巴西、俄羅斯和南非的經濟都依賴大宗商品出口，使她們存在競爭關係，妨礙了金磚國家基於共同利益而採取有效的集體行動，成員數量增加只會令矛盾更難控制。

[企業地球村]