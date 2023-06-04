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經濟
香港地產

錦暉苑未補價470萬沽 實賺126萬

【明報專訊】近期二手市場受壓，惟未補地價的新居屋，在淡市下仍錄得大幅獲利個案。市場消息稱，尚未過額印期的馬鞍山新居屋錦暉苑，再錄二手成交，該單位為高層19室，實用面積392方呎，可分間2個睡房，早前以488萬元（未補地價）放售，至近日經議價後減18萬元或4%，以470萬元（未補地價）成交，實呎11,990元，暫為屋苑二手成交最高個案。

原業主須付10%額印稅

原業主於2020年9月以288.29萬元向房委會一手購入，現轉手帳面升181.71萬元或63%，因單位未過3年SSD額印期，須支付成交價10%的額外印花稅，連同其他交易雜費，扣除後原業主仍賺約126萬元離場，賺幅44%。

翻查資料，錦暉苑在2020年開售，去年12月已錄首宗二手成交，一個高層實用面積381方呎的1房戶，以460萬元（未補地價）易手，實呎12,073元。原業主2020年296.7萬元一手購入，持貨不足2年半，帳賺163.3萬元或55%，即使扣除辣稅後仍獲利117.3萬元或約四成。

新居屋大賺，龍頭屋苑鰂魚涌太古城則罕有錄得蝕讓個案。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，該單位為高安閣中低層H室，實用面積580方呎，屬兩房則王，向西北望園景，原業主去年9月中以1100萬元放盤，至近日願接受較大的議價空間，累積減價145萬元或13%、以955萬元易手，實呎16,466元。

太古城兩房則王帳蝕7%

趙鴻運續稱，原業主2018年12月以1028萬元購入，持貨逾4年，轉手帳面蝕讓73萬元或約7%。

新盤市場方面，焦點落在新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期，項目日前開始接受認購登記，據悉，過去兩天共收逾2000票，以首張價單168伙計，超額認購逾10倍，發展商最快今日加推，擬於本周進行開售。

NOVO 2A超購逾10倍

昨日市場錄約10宗一手成交，九建（0034）旗下將軍澳海茵莊園昨日售出3伙，單位套現逾1500萬元，其中一宗為1座18樓B9室，實用300方呎，成交價576.6萬元，實呎19,220元。據悉，項目今年累售204伙，套現逾11億元。

[香港地產]

相關字詞﹕海茵莊園 九建 新地 NOVO LAND第2A期 太古城 新居屋 錦暉苑

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