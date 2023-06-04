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經濟

市場開始質疑AI股估值過高 個別股價回落

【明報專訊】近月人工智能（AI）成為市場熱話，連帶相關概念股亦水漲船高，一度成為推動大市向上的重要動力。美國龍頭晶片股英偉達（美：NVDA）的股價早前節節上升，市值更曾突破一萬億美元大關，不過上周五稍為回落，收市報393.27美元，跌1.11%，其他AI股亦同錄跌幅，當中C3.ai（美：AI）跌逾7%。

長期投資者減持英偉達獲利

事實上，近日市場已出現部分意見，認為AI熱潮下相關股份估值或過高，需要重新作資產配置。英偉達的長期投資者愛德蒙得洛希爾資產管理全球投資總監Benjamin Melman表示，公司自2020年底持有英偉達，一直超額配置，但近日已沽出部分持股，並在最近升勢中獲利。他又稱，由於AI股估值過高，愈來愈不確定會否增加AI相關持股，如股價繼續上漲會更謹慎。

美銀籲沽AI股吸港股

除此之外，美國銀行數據顯示，截至5月31日止一周，科技基金出現破紀錄的85億美元淨流入，美銀策略師Michael Hartnett建議，出售AI相關股份並換馬至港股，相信其可持續受惠於中國經濟復蘇。

他認為，AI技術有機會帶動資金流入科技基金，但技術分析顯示科技股或已進入超買區，升勢或很快結束，該行業可能超買。Michael Hartnett早前曾表示，AI或出現「嬰兒泡沫」，與2000年代初科網股泡沫爆破前，互聯網相關股票的估值過高的情况相呼應。

相關字詞﹕AI股 晶片股 經濟復蘇 人工智能（AI） 人工智能

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