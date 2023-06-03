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經濟
國際金融

蘋果高息儲蓄帳戶被投訴難轉帳

【明報專訊】《華爾街日報》報道，蘋果公司（美：AAPL）與高盛（美：GS）今年4月在美國合作推出的高息儲蓄帳戶，被部分客戶投訴很難把存款轉帳。目前高盛代蘋果持有這些存款。部分客戶表示，轉帳後存款似乎從帳戶消失，既未出現於蘋果帳戶，也沒有出現於他們試圖轉入的帳戶。

住在美國亞特蘭大郊外的Nathan Thacker表示，自5月15日以來一直試圖從自己的蘋果儲蓄帳戶將1700美元轉到摩通。他說每次致電高盛客服，都被告知要再等幾天。直至《華爾街日報》就存戶的轉帳問題向高盛查詢後，這筆錢終於在周四（1日）轉入Thacker的摩通帳戶。

高盛表示，不能對具體客戶置評，但強調非常重視保護客戶存款的義務。據反洗錢領域人士指出，像蘋果這種全新帳戶，佔總餘額比例較大的轉帳，可能會引發反洗錢警報或其他安全關切，需進行額外評估。蘋果的高息儲蓄帳戶，年利率達4.15厘。

蘋果擬加強中國等零售網絡

此外，彭博社引述知情人士稱，蘋果計劃加強中國及其他亞洲地區的零售網絡，同時全面改革歐美現有門店。消息指直至2027年，蘋果將在亞太區開設15間新店，並在歐洲和中東開設5間，而美國和加拿大也會開設4間。據稱，蘋果還打算在歐亞和北美翻新或搬遷部分門店，預計未來4年，新開、搬遷或翻新的門店數目將達53間，目標是在增長市場打造蘋果品牌，並提升顧客體驗。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕洗錢 轉賬 高息儲蓄 高盛 蘋果公司

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