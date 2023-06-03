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經濟
2023年6月3日星期六
睇樓手冊
港交所前CEO周文耀離世 享年76歲 任內重磅H股紛至 建立自動交易對盤等系統
在任7年港交所股價升15倍
港交所稱「大家庭德高望重領導者」
按揭市場低迷 匯豐傳3%回贈搶客
彭博：銀娛美高梅研泰國開賭場
美債限解決加息降溫 港股飈4% 恒指收市換馬 大市成交增至1491億
高盛下調MSCI中國指數目標
李強：延續優化新能源車減稅政策
特步擬年底在港開K-Swiss旗艦店
內地擬明確境外發行GDR條件
建銀追于品海4億 獲批解除扣押公司
吉利控股傳為倫敦電動車集資近百億
直播帶貨銷售逾億 TVB股價飈五成
美上月非農職位增長遠超預期 多名儲局官員放鴿 本月停加息預期不變
惠譽警告全球貿易正急劇放緩
蘋果高息儲蓄帳戶被投訴難轉帳
長實海灣軒酒店申改住宅涉1665伙 連同區紅磡海韻軒料提供3168伙新供應
長實首5個月沽逾500伙 吸金27億
NOVO LAND 2A首日料收千票 超額4倍
CCL按周跌0.61% 終止3連升
科學園上班族2.63萬租雲滙3房戶 業主享2.1厘回報
金朝陽相關人士4180萬沽銅鑼灣舖
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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港交所前CEO周文耀離世 享年76歲 任內重磅H股紛至 建立自動交易對盤等系統
在任7年港交所股價升15倍
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