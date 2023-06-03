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經濟

香港地產

CCL按周跌0.61% 終止3連升

【明報專訊】具體反映5月8日至14日、即美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行上調最優惠利率0.125厘後首周市况的中原城市領先指數CCL，最新報166.88點，結束連續3周升勢，按周跌0.61%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，受港元拆息向上、美國債務上限危機，股市下挫等因素影響，二手樓市觀望氣氛濃厚，成交淡靜，短期樓價繼續反覆爭持。

CCL整體指數皆連升3周後回軟，走勢反覆，反映大型屋苑樓價的CCL Mass本周報168.42點，按周跌0.74%；CCL（中小型單位）報166.83點，按周跌0.64%；豪宅方面，CCL（大型單位）報167.15點，按周跌0.48%。

新界兩區升 港島九龍跌

至於四大分區的指數，新界樓價續呈升勢，新界東CCL Mass報180.97點，按周升0.47%，連升2周共0.90%；新界西CCL Mass報156.74點，按周升0.46%，連升3周共3.42%。

市區樓價則結束升勢報跌，港島CCL Mass報170.23點，按周跌1.09%，終止3周連升；九龍CCL Mass報161.83點，按周跌1.92%。

葵俊苑3房512萬未補價沽

4年明賺暗蝕

二手交投持續淡靜，未補價居屋二手市場亦錄連使費蝕讓個案。美聯物業市務經理陳偉健表示，葵涌葵俊苑B座中層06室，實用面積約554方呎，3房間隔，以512萬元未補價易手，實呎9241元。原業主2019年1月510萬元未補價購入，持貨逾4年，帳面獲利2萬元或約0.4%；若連使費計，料原業主需實蝕逾23.5萬元或約4.6%。

相關字詞﹕明賺暗蝕 葵俊苑 未補價居屋 二手成交

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