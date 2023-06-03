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經濟

香港地產

NOVO LAND 2A首日料收千票 超額4倍

【明報專訊】美國參議院通過債務上限法案，紓緩市場對美國再度加息的憂慮。本月焦點新盤、新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨日起正式接收認購登記。新地代理總經理陳漢麟表示，截至昨午4時暫收近500票，部分為NOVO LAND其他期數向隅客，預計首日收逾千票，最快明日加推、下周初公布銷售安排。以首張價單186伙計，超額約4倍。

天瀧一周沽4伙 套逾2.7億

NOVO LAND正門外欣寶路兩旁均設巴士站，途經該屋苑的10條巴士路線已全面投入服務，九巴亦將在第2A期住戶入伙後，向每戶提供2個以半價購買九巴月票的名額。豪宅新盤交投暢旺，多個豪宅屋苑昨日均錄成交。恒地（0012）等發展的啟德跑道區天瀧，今日招標售出3座33樓A室特色戶，實用面積1677方呎，4房3套間隔，另連302方呎平台，成交價9203.376萬元，實呎54,880元，買家採即供付款計劃入市。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧於過去一周內連沽4伙大宅，套現逾2.7億；而項目5月初開售至今累售18伙，套現逾9.6億元。

ST. GEORGE'S 8184萬沽3房雙套戶

信置（0083）和中電（0002）合作發展的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，昨招標售出2座8樓B室，實用面積1868方呎，3房雙套間隔，成交價8183.625萬元，實呎43,810元。項目今年已沽出20伙大宅，共逾19億元；而項目自開售以來至今累售38伙，套現逾43億元。

晉環本月開齋 4房複式4630萬沽

另外，路勁（1098）旗下、已屆現樓的黃竹坑港島南岸第1期晉環，本月錄得首宗一手成交，售出第1A座26及27樓B室，單位實用面積1292方呎，屬4房1套間隔的複式戶，成交價4630萬元，實呎35,836元，買家採120天成交期。

其他一手餘貨亦錄得高價成交，由VMS鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，新售出西翼33樓F室，實用面積435方呎，2房連開放式廚房間隔，成交價逾1226萬元，實呎28,186元，創項目今年呎價新高。

項目自2月啟動現樓銷售以來累售75伙，涉及成交總額約8億元。

相關字詞﹕天瀧 睿峰 晉環 新盤收票 NOVO LAND第2A期 一手新盤

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