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經濟

香港地產

長實海灣軒酒店申改住宅涉1665伙 連同區紅磡海韻軒料提供3168伙新供應

【明報專訊】長實（1113）近年再度積極補充土地儲備，除了過去約3年斥約367億元透過競投及補地價吸納8幅住宅地外，更將旗下酒店改劃住宅。繼天水圍嘉湖海逸酒店、馬鞍山海澄軒成功改裝為住宅後，長實重施故技，提出申請改裝海灣軒海景酒店，將提供1665伙住宅，涉111.47萬方呎，是次繼去年10月長實就同系同區海韻軒申請改裝1503伙住宅後，8個月來再提出同類改劃申請。若紅磡兩酒店成功改劃，將為區內提供3168個住宅新供應。

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，申請地點於紅磡紅鸞道8號，坐落於「商業（2）」用途，是長實旗下Horizon Hotels & Suites的4間酒店之一，2007年開業，提供1662個房間，單位全附設家具、裝修及備餐間，建築面積647至724方呎，設2房及3房間隔，部分單位可享維港景。

單位建築面積647至724呎

長實上月底向城規會提出申請，計劃作分層住宅及准許的商店及服務行業和食肆用途，項目地盤面積約21.9萬方呎，總地積比5.1倍，擬改裝為5幢樓高22層（包括1層地庫）的綜合大樓，將提供約1665伙住宅，最低樓層將設有零售及餐飲設施。另據發展商提交的立面圖，將在現有的花園下面，擬在地庫加建一個車場，但具體面積未有透露。

資料顯示，海灣軒2019年5月已獲屋宇署批准重建成2幢約15層高雙子式商廈，提供逾100萬方呎樓面，惟長實當時稱，未落實項目重建的時間表。及後改劃商廈的構想圖，亦在市場上流傳。翻查資料，長實去年向城規會就毗鄰海韻軒申請改劃住宅，擬改裝為1503個住宅單位，另設442個酒店房間，若兩宗改劃申請獲批，即紅磡未來提供3168個住宅新供應。

4年前曾獲批建2幢雙子式商廈

申請人指出，海灣軒改建為住宅將能在短期內提供住宅供應，與政府增加房屋土地供應的政策相符，另紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，申請地點作為尖沙嘴東部酒店中心區的擴展部分功能已逐漸減弱。 同時，申請人指出，擬議發展計劃不會增加現時建築物的高度或體積，因此楷梯式的高度和視覺走廊將能保留。

事實上，3年多新冠疫情重創商廈市場及旅遊業，商廈供應過剩及空置率偏高，酒店項目的回本期亦較長，發展商紛紛「變陣」，將酒店項目改建或改裝為住宅。以長實為例，先後成功將天水圍嘉湖海逸酒店及馬鞍山海澄軒改裝作住宅，分別提供1102及758伙，假設紅磡兩間酒店亦獲城規會批准其申請，4個項目可望提供5028伙住宅單位。

相關字詞﹕申改住宅 海韻軒 海灣軒海景酒店 海澄軒 嘉湖海逸酒店 長實

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