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經濟

特步擬年底在港開K-Swiss旗艦店

【明報專訊】特步（1368）今年迎來在港上市15周年，主席兼行政總裁丁水波表示，旗下國際品牌在內地就均使用DTC（direct to consumer）模式發展業務，特步品牌現時仍是代理商模式運作，雖然暫時不會改營運方式，但未來DTC將是發展方向。他又稱，預料最快年底旗下品牌K-Swiss將在香港開設旗艦店。

丁水波：直接銷售將是發展方向

丁水波指出，公司上市前收入約是十幾億元（人民幣，下同），去年全年收入已近130億元，合計翻十倍；市值亦由上市的87億元增至約200億元，派息合共約60億元，以上數字均反映了團隊的努力。他又稱，過去派息率已達約五成，未有計劃派發特別息。

特步於2019年收購K-Swiss、Palladium等品牌，丁水波表示5月初起到訪美國及歐洲，主要是疫情期間未有到訪當地，今年疫情緩和後，品牌全球管理層已在2月到中國進行整體規劃，上月K-Swiss及Palladium分別於洛杉磯及法國舉行訂貨會，趁機了解當地市場與客戶會面。

他指出，Palladium去年在內地完成品牌升級，產品銷售反應很好，K-Swiss亦在內地設有逾30家店，今年內地與香港通關後，已立即帶領團隊到港考察市場，料今年底至明年初將會在港開設K-Swiss旗艦店；Palladium則會主力升級港澳台門店。至於特步品牌會否發展至香港，丁水波認為品牌定位是服務大眾，因此更多在內地二三線城市開店作推廣及銷售，不過亦有在港發售專業系列「160跑步鞋」。

相關字詞﹕丁水波 特步

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