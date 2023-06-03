李強：延續優化新能源車減稅政策

新能源車稅收優惠傳延長4年

會議指今年以來內地經濟運行良好開局，但經濟恢復基礎尚不穩固，要把發展市場化、法治化、國際化營商環境擺在重要位置，提振發展信心激發市場活力，推動經濟運行持續回升向好。在放寬市場准入、公平競爭、保護知識產權、建設統一大市場等方面，分批加快推出針對性強、含金量高的政策措施等。

李强在會議指出，新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，發展空間十分廣闊。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業布局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關。他續稱，統籌國內外資源開發利用，健全動力電池回收利用體系，構建「車能路雲」融合發展，構建充電基礎設施體系，更大釋放新能源汽車消費潛力。

財政部去年把新能源汽車免徵車輛購置稅政策延續實施至本年底。彭博引述消息人士稱其中一項可能是繼續免徵30萬元人民幣以下純電動汽車和混合動力汽車車輛購置稅。乘用車市場信息聯席會披露今年首4個月純電動汽車和混合動力汽車交付量按年升36%，初步預測5月乘用車銷售173萬輛，按月增6.6%，按年增27.7%，其中新能源汽車售58萬輛左右，按月增10.5%，按年增60.9%。

彭博：內地擬降部分地區買樓首期

另外，彭博引述消息人士稱，內地正商討推出扶持房地產市場的措施，包括考慮降低部分大城市非核心地區的購房首期比例，亦會降低房產交易中介費，以及放寬限購政策，並且考慮完善和延長去年11月推出的「16條」房地產支持措施。現行16條措施包括鼓勵金融機構和地產發展商自主協商，對於開發貸款、信託貸款等融資，在未來半年內到期的，可允許延期一年；同時，支持各地調低個人房貸首期比率和貸款利率。