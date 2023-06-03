高盛下調MSCI中國指數目標

在MSCI中國指數中，高盛將於今明兩年企業盈利增長預測由17%和13%，下調至14%和10%，預測市盈率由11.5倍調低至10.7倍，同時把滬深300指數12個月目標價由4700點調低4.3%，至4500點，與該指數昨日收報3861點比較，最新潛在升幅約16.5%。

此外，高盛把MSCI香港指數12個月目標價由15,800點調低6.3%，至14,800點，預測今年每股盈利增長由14%下降3個百分點，至11%，但明年每股盈利增長預測11%則維持不變。高盛引述與美加投資者溝通後，普遍對內地看淡情緒加劇，而內地股市自今年1月27日高位已累計調整23%，預測市盈率壓縮至9.4倍，投資氣氛負面，部分技術指標呈超賣。

大摩：美基金低配中國股票比例最大

大摩報告則指出，美國基金低配中國股票比例相較其他地區的基金仍屬最大，估計涉及低配股份的市值達245億美元。報告又稱，歐美長線基金在5月最後兩周加緊沽貨，當中部分不包括日本的亞洲股票基金和新興市場基金所持中國股票的倉位比重更重回去年12月水平。大摩發現基金經理減持騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）已見下降，在4至5月期間，友邦保險（1299）、港交所（0388）、京東集團（9618）和百勝中國（9987）是遭沽貨最多的4家大市值股份。