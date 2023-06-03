美債限解決加息降溫 港股飈4% 恒指收市換馬 大市成交增至1491億

明報記者 歐陽偉昉

外資連續第3日淨流出A股

昨收市後恒指季檢生效，成交額增至1491億元。國企指昨升4.53%，報6428點，科指上升5.33%，收3824點。港股通連續3日錄得北水淨流出，昨淨沽24.26億元，其中盈富基金（2800）繼周四被北水沽出50億元後，昨日再被沽20.77億元，恒生國指ETF（2828）昨日亦被沽出18.7億元。外資亦連續第三日淨流出A股，昨日淨流出24.26億元人民幣。

兩名聯儲局官員周四表示暫停在6月加息，帶動地產股向好，信置（0083）升6.19%，新世界（0017）升5.59%，新地（0016）升3.04%。內地電商近日展開6月促銷活動表現理想，京東（9618）、阿里巴巴（9988）分別升6.54%和6.73%。

分析：缺推動港股向上好消息 難突破

彭博引述消息指內地擬推出更多政策提振房地產和電動車銷售，內房股和汽車股升幅更強，內房龍湖（0960）升17.24%，合景泰富（1813）、龍光（3380）升逾兩成；電動車小鵬（9868）升7.89%，理想（2015）升6.23%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，近期恒指遭受外圍債務上限和6月加息預期升溫，以及內地經濟數據放緩、欠缺刺激政策等影響，以上壞消息昨日紓緩，帶動恒指有超預期的反彈，顯示投資者已有入市意欲。恒指重上10天線（18,897點），溫傑認為若能企穩和北水再穩定流入，周四或已見18,044點的短期低位。不過目前缺乏推動港股向上的好消息，月中公布內地經濟數據料亦表現一般，再突破250天線（19,642點）有難度。

美元因加息預期消退下跌，在岸人民幣昨日自周四的半年低位反彈，曾升384點子（1元等於1萬點子）見7.0553；截至晚上9時，在岸價報7.0769，升168點子，離岸價7.0918，升131點子。

華僑永亨銀行經濟師姜靜認為，雖然人民幣波動性沒有顯著放大，顯示市場沒有怕貶值，不過在波幅保持低位下，套利交易或會帶動離岸人民幣緩步跌至7.2附近。