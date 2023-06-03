彭博：銀娛美高梅研泰國開賭場

稱反映賭企憂慮澳門前景惡化

銀娛、美高梅中國昨日分別收報49.8元及8.7元，齊升逾4%。報道指出，過去澳門的博彩收入曾達至拉斯維加斯的6倍，帶來史上最大回報，不過中國政府近年希望澳門減低對博彩業的依賴，轉至娛樂行業，亦大力打擊貴賓廳博彩中介人（俗稱疊碼仔），以打擊懷疑洗黑錢的豪客，以及加大對博彩活動監管。今次兩家公司計劃拓展泰國，正反映賭企認為澳門前景惡化的憂慮。與此同時，泰國和阿聯酋有機會在未來數年合法開賭，亦吸引賭企早着先機前往發展。

消息透露，銀娛已在泰國和阿聯酋設辦事處，推動澳門業務的同時，亦可通過實地辦事處收集當地信息。此外，美高梅將在迪拜管理一個娛樂度假村，並已在泰國建立基地，亦是與泰國議會委員會討論賭場合法化問題的公司之一，相關討論已在5月泰國大選前進行，雖然目前未知新政府將頒布什麼法例，但該委員會建立幾個賭場度假村的提議，已於1月獲眾議院批准。

報道稱，雖然內地重新開放帶動澳門旅業，但隨着需求緩解，以及航班運力增加，令更多內地人選擇前往海外旅遊。澳門上月博彩收入已恢復至疫前約六成，但預料今年稍後時間將消退。同時，泰國是世界主要旅遊目的地之一，疫前中國人是該國最大遊客群體；另據彭博行業研究分析師Angela Hanlee預計，阿聯酋每年可獲高達66億美元博彩收入，並最終超越新加坡。

事實上，博企早已放眼海外，日本「開賭」後已吸引銀娛和美高梅等多家博企，最終美高梅國際旗下日本子公司，聯同日本金融巨頭歐力士等，獲准斥資80億美元在大阪興建日本首家賭場，預計最快於2029年開業。