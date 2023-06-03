港交所稱「大家庭德高望重領導者」

關懷舊同事 保持定期與財記聯絡

在周文耀出任聯交所行政總裁期間，當時聯交所話事權仍在經紀選舉產生的理事會。周文耀仍能憑藉他的高明交際本領，在眾多市場發展重要議題上贏取經紀理事的支持。當年出任聯交所理事的立法會金融服務界前議員張華峰亦對周文耀離世感到難過，讚揚他對本港金融業發展，以及港交所發展有莫大貢獻。

有市場人士表示，對他關懷下屬、朋友的情誼尤其印象深刻。在周文耀任職聯交所行政總裁，以及重返合併後港交所主政期間，一直與他合作無間的港交所前高層霍廣文於2015年離世，周文耀不單全程出席霍家在香港殯儀館舉行的天主教追思彌撒儀式，更以半個主人家般在場打點，協助霍家接待前來致祭的金融圈友人。

不單對共事多年的舊同事關懷備至，周文耀退休10多年來亦一直與科技界、證券界以至財經記者保持友好關係，不時敘舊閒話家常。每年10月他生日的月份，例必相約相熟財經記者飯聚慶祝，10多年來情誼不變。