在任7年港交所股價升15倍

「仙股事件」後臨危授命上任

周文耀在2002年「仙股事件」後臨危授命，於2003年5月出掌港交所行政總裁。在他出掌港交所前，港交所日均成交長期在60億、70億元水平徘徊，2002年的日均成交僅約64億元，2003年全年日均成交已急增近六成至102億元。到了2007年10月市場熱炒「港股直通車」（港股通前身），港股成交一度突破2000億元創新高，全年日均成交亦高達872億元，大市成交5年間暴增12.6倍。

港股交投結構性提升，港交所股價更是水漲船高。在2003年4月底周文耀回巢前，港交所股價收報9.1元，至2007年10月股價升至268.8元創新高，4年半間股價狂升逾28.5倍；至2010年1月中他正式離任時，港交所股價收報146.7元（見圖），近7年任內股價累升15.1倍。其間港交所更長期高踞全球市值最大上市交易所寶座。

港交所股價勁升令股份化上市過程中獲分派股份的證券及期貨經紀老股東，以及一眾股民笑逐顏開之外，亦為周文耀的職業生涯帶來豐厚回報。周文耀在任期間先後獲發328萬股港交所認股權，大部分認購價在10元以下，至離職前一直一股不賣，離職當日計持股總值逾4.8億元。原來周文耀當年一直以實名持有港交所實物股票，至離職數年後有傳媒翻查港交所過戶處股東名冊，發現他仍實名持有82萬股。據知他曾私下向友人透露，原有意在離職後沽清持有的港交所股票，惟最後決定保留原有持股的四分之一。暫未知他離世前所持港交所股份的動向。