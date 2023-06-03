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經濟

港交所前CEO周文耀離世 享年76歲 任內重磅H股紛至 建立自動交易對盤等系統

【明報專訊】港交所（0388）前行政總裁、數碼港前主席周文耀周四深夜逝世，享年76歲。據知周文耀死因為器官衰竭，逝世時家人與摯友陪伴在側。周文耀生前先後擔任前聯交所及合併後的港交所行政總裁，任內為港股市場交易、結算建立現代化市場的金融基建，更協力引入H股來港上市，令港股市值大增，推動本港躋身「紐倫港」全球三大金融中心之列。財金官員及業內機構和人士紛紛發文哀悼。

明報記者 鄺海盈

消息稱，周文耀周四晚深夜在本港醫院離世，死因為器官衰竭，逝世時家人與少數業界至交好友陪伴在側。據了解，周文耀今年4月底曾因身體狀况急轉差送急症室入住醫院，病情轉穩出院後曾與業界友好見面聚餐，至日前身體再急轉直下送院。

周文耀畢業於香港大學，為機械工程學理學士，後再獲港大工商管理學碩士等資歷。他於1989年擔任聯交所的運作科總監，於1991年升任聯交所行政總裁。至1997年離開聯交所後出任匯豐投資管理亞太地區總裁。出任聯交所總裁期間，他成功引入H股來港上市，首隻H股青島啤酒（0168）於1993年赴港上市，成為重要里程碑。他又建立自動交易對盤系統及中央結算系統，為市場現代化金融建立基礎。

周任內IPO起飛 外媒稱譽「紐倫港」

港交所於2000年合併聯交所、期交所及三大結算所上市，周文耀於2003年擔任港交所行政總裁，推動多隻重磅H股來港集資，工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、中國銀行（3988）及交通銀行（3328），亦包括平保（2318）、中壽（2628）等中資公司紛至。2009年港交所公布他離職消息時，IPO集資額已多年高踞全球首位，外媒《時代雜誌》更於2008年以「紐倫港」（NYLONKONG）形容本港與紐約、倫敦，並列為全球三大金融中心。

周文耀曾表示，內地企業來港上市的市值佔比會愈來愈大。他認為，在人民幣尚未自由兌換、一國兩制和資本項目仍未開放的情况下，內地企業要採納國際標準、籌集國際資金，內地企業一定會繼續來港上市。他主政港交所7年間，在港上市中資公司增加一倍，時至今日，中資股已佔港股成交額逾80%。

去年辭中移非執董 卸所有職務

此外，周文耀亦於港交所任內引入H股股指期貨、期權，推出牛熊證產品，以及增設公開信息披露網站「披露易」，讓公眾可更易查詢香港上市公司股東資料。

到2010年退任後，周文耀出任中行獨立非執行董事，同年獲政府委任為數碼港主席，周亦曾出任中移動（0941）及瑞士寶盛非執董。周文耀退休後仍出任多項公職，包括港大司庫、資訊基建諮詢委員會委員等。他近年逐步卸任公職及金融界職務，去年5月辭任中移動獨立非執董後，已辭任所有職務。中移動當時稱，周以年齡原因而不會尋求連任。

相關字詞﹕紐倫港 港股 H股上市 逝世 周文耀 港交所(0388)

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