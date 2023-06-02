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經濟
2023年6月2日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
CHANEL 300萬租巨舖 爆疫後最大宗 銅鑼灣京華中心地下連1樓 空置3年獲承租
業界：舖租反彈前 奢侈品牌搶租
NOVO LAND 2A今起收票 最快周末加價加推
尚璟5伙招標 增「先住後付」及「先租後買」
牽晴間3房租2.3萬 屋苑5年新高
4月零售值347億升15% 返疫前九成 旅客帶動珠寶銷售升75% 本土消費失色
中國財新PMI重返擴張 與官方走勢相反
嗶哩嗶哩經調整虧損收窄至10.3億
濠賭5月收入156億 3年新高
螞蟻加大科研投入 全年高達205億
港府發綠債反應佳 集資近60億美元
電動車哪吒母企 傳港上市籌78億 繼「蔚小理」後來港集資 公司回應消息不實
CNN統計：印尼今年來新股集資贏香港 28年首見
港股倒跌17點 盈富罕有成交180億
惠理創辦人售20%套11億 擬派特別息0.5元
HashKey與OSL申虛產服務牌 攻散戶
券商憂領展受累高息環境 降目標價
美ADP私企新職28萬 勝預期 「聯儲通訊社」引鴿派言論 月中加息概率降至25%
阿克曼籲摩通CEO戴蒙參選美總統
美銀行首季存款外流3.7萬億
OpenAI：有方法防AI幻覺
張兆聰：領展中長線看好 可分段低吸
Felix Odey：食品水資源前景樂觀
方保僑：日本旅遊必逛電器店
技術取勝：中石油宜重上5.3元
盧駿匡：淡友未鳴金收兵 考慮減持避險
港燈45年老臣子尹志田7月退休
劉思明：受惠政策扶持 燃氣股可小注博反彈
周顯：澳門曾有最大金融系統
譚新強：如何解決中國信心危機
湯文亮：打穿自己「戶篤」的代價
息口或見頂 澳洲樓價料趨平穩
技術取勝：中石油宜重上5.3元
【明報專訊】友邦料79元有阻力（圖）
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