OpenAI：有方法防AI幻覺

優化訓練過程 自行正面自我反饋

OpenAI指出，即使是最先進的AI模型，當其對答案不肯定時，也可能會揑造事實。這些「幻覺」在涉及多個推理步驟時尤其明顯，因為只要其中一個步驟的邏輯不對，就足以令AI所生成的內容出錯。OpenAI表示，防止「幻覺」出現的方法，就是優化AI模型的訓練過程，在AI推理過程中的每個正確步驟，都讓AI系統自行作出正面的自我反饋，而不僅在最終得出正確結論時才給予獎勵。

新的訓練方法被稱為「過程監督」，有別於目前沿用的「結果監督」，以鼓勵AI模型以更類似人類的思考方式進行推理。不過部分業界人士指出，OpenAI未提供證據，證明其建議的方法，可解決AI模型杜撰參考文獻等問題。

（綜合報道）

[國際金融]