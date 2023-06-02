阿克曼籲摩通CEO戴蒙參選美總統

67歲的戴蒙周三接受彭博電視採訪時表示自己很愛國，未來可能會參選公職。之後阿克曼就在Twitter撰文呼籲戴蒙參加下屆美國大選，並呼籲網民為其帖文點讚及轉發，又或向戴蒙打電話、寫電郵，甚至直接探訪戴蒙，說服他參與選舉。

讚模範領袖 能應對美債務風險

阿克曼讚戴蒙是「模範領袖」，帶領摩通渡過每次危機，當前美面臨32萬億美元債務風險以及看不到盡頭的赤字，戴蒙就是解決這些問題的領袖。不過《華爾街日報》引述法庭文件稱捲入富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的摩通前高層Jes Staley，指自己曾與戴蒙就涉及愛潑斯坦業務進行溝通，與戴蒙的講法存在矛盾。戴蒙堅稱沒有進行過相關對話。摩通回應指Staley聲明內容不實。

（綜合報道）

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