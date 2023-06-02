明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美ADP私企新職28萬 勝預期 「聯儲通訊社」引鴿派言論 月中加息概率降至25%

【明報專訊】美國就業市場數據出乎意料強勁。繼周三晚公布的JOLTS職位空缺反彈至逾1000萬個後，昨晚公布俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，也在5月增長27.8萬個，遠高於分師預期的17萬個。不過ADP報告指出，私人企業就業職位增長主要集中在休閒和酒店等少數行業，職位增長分佈「零散」，雖然薪酬增長仍然較高，但增長已有放慢的迹象。

ADP數據被視為周五公布非農就業數據前瞻。分析師預期5月非農就業職位增19萬個，失業率微升至3.5%。昨公布的美國製造業數據繼續疲軟，5月ISM製造業指數跌至46.9，連續第7個月處於50榮枯線以下收縮水平。

增長集中休閒酒店業 薪酬升幅放緩

美國眾議院通過債限法案後送交參議院審議，市場等待法案表決，美股3大指數午夜前上漲。

美國人力資源軟件開發商Salesforce（美：CRM）的季度收入增幅創13年新低，股價早段挫4%。市場預期蘋果（美：AAPL）將在下周發布混合實境（MR）頭戴裝置之際，Meta（美：META）昨晚搶先發布Quest 3虛擬實境（VR）頭戴裝置，股價早段升逾2%。梅西百貨（Macy's）（美：M）下調全年指引，股價早段挫3%。

路透社引述知情人士稱，雖然近期油​​價下挫，但油組與盟友（OPEC+）不會在周日（4日）會議宣布進一步減產。市場最新預期美國聯儲局6月暫停加息，國際油價午夜前升約1%。

美ISM製造業連續7個月收縮

有「新美聯儲通訊社」之稱《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，鑑於獲美國總統拜登提名為美聯儲副主席的美聯儲理事杰斐遜（Philip Jefferson），以及今年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）均支持6月按兵不動，預示美聯儲將在6月暫停加息一次，並在今夏稍後再次加息。受Timiraos的評論影響，芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員預期美聯儲於6月中加息0.25厘的概率，由周三的七成以上，降至昨晚的25%。

美聯儲公布的《褐皮書》顯示，隨着招聘和通脹略為放緩，美國經濟最近數周出現降溫迹象。歐元區通脹也在顯著降溫，5月通脹率按年升幅降至6.1%，是去年2月以來最低，主要由於能源價格回落。不過剔除波動較大食品及能源價格，歐元區5月核心通脹升幅仍達5.3%，較3月5.7%高位輕微回落。歐洲央行行長拉加德昨稱沒有明顯證據表明核心通脹已見頂，將進一步提高利率。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕就業市場 ISM製造業指數 歐元區 美股 小非農 加息預期 通脹率

上 / 下一篇新聞

CHANEL 300萬租巨舖 爆疫後最大宗 銅鑼灣京華中心地下連1樓 空置3年獲承租
CHANEL 300萬租巨舖 爆疫後最大宗 銅鑼灣京華中心地下連1樓 空置3年獲承租
業界：舖租反彈前 奢侈品牌搶租
業界：舖租反彈前 奢侈品牌搶租
NOVO LAND 2A今起收票 最快周末加價加推
NOVO LAND 2A今起收票 最快周末加價加推
尚璟5伙招標 增「先住後付」及「先租後買」
尚璟5伙招標 增「先住後付」及「先租後買」
牽晴間3房租2.3萬 屋苑5年新高
牽晴間3房租2.3萬 屋苑5年新高
4月零售值347億升15% 返疫前九成 旅客帶動珠寶銷售升75% 本土消費失色
4月零售值347億升15% 返疫前九成 旅客帶動珠寶銷售升75% 本土消費失色
中國財新PMI重返擴張 與官方走勢相反
中國財新PMI重返擴張 與官方走勢相反
嗶哩嗶哩經調整虧損收窄至10.3億
嗶哩嗶哩經調整虧損收窄至10.3億
濠賭5月收入156億 3年新高
濠賭5月收入156億 3年新高
螞蟻加大科研投入 全年高達205億
螞蟻加大科研投入 全年高達205億
港府發綠債反應佳 集資近60億美元
港府發綠債反應佳 集資近60億美元
電動車哪吒母企 傳港上市籌78億 繼「蔚小理」後來港集資 公司回應消息不實
電動車哪吒母企 傳港上市籌78億 繼「蔚小理」後來港集資 公司回應消息不實
CNN統計：印尼今年來新股集資贏香港 28年首見
CNN統計：印尼今年來新股集資贏香港 28年首見
港股倒跌17點 盈富罕有成交180億
港股倒跌17點 盈富罕有成交180億
惠理創辦人售20%套11億 擬派特別息0.5元
惠理創辦人售20%套11億 擬派特別息0.5元
HashKey與OSL申虛產服務牌 攻散戶
HashKey與OSL申虛產服務牌 攻散戶
券商憂領展受累高息環境 降目標價
券商憂領展受累高息環境 降目標價
阿克曼籲摩通CEO戴蒙參選美總統
阿克曼籲摩通CEO戴蒙參選美總統
美銀行首季存款外流3.7萬億
美銀行首季存款外流3.7萬億
OpenAI：有方法防AI幻覺
OpenAI：有方法防AI幻覺
張兆聰：領展中長線看好 可分段低吸
張兆聰：領展中長線看好 可分段低吸
Felix Odey：食品水資源前景樂觀
Felix Odey：食品水資源前景樂觀
方保僑：日本旅遊必逛電器店
方保僑：日本旅遊必逛電器店
技術取勝：中石油宜重上5.3元
技術取勝：中石油宜重上5.3元
盧駿匡：淡友未鳴金收兵 考慮減持避險
盧駿匡：淡友未鳴金收兵 考慮減持避險
港燈45年老臣子尹志田7月退休
港燈45年老臣子尹志田7月退休
劉思明：受惠政策扶持 燃氣股可小注博反彈
劉思明：受惠政策扶持 燃氣股可小注博反彈
周顯：澳門曾有最大金融系統
周顯：澳門曾有最大金融系統
譚新強：如何解決中國信心危機
譚新強：如何解決中國信心危機
湯文亮：打穿自己「戶篤」的代價
湯文亮：打穿自己「戶篤」的代價
息口或見頂 澳洲樓價料趨平穩
息口或見頂 澳洲樓價料趨平穩