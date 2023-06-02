美ADP私企新職28萬 勝預期 「聯儲通訊社」引鴿派言論 月中加息概率降至25%

ADP數據被視為周五公布非農就業數據前瞻。分析師預期5月非農就業職位增19萬個，失業率微升至3.5%。昨公布的美國製造業數據繼續疲軟，5月ISM製造業指數跌至46.9，連續第7個月處於50榮枯線以下收縮水平。

增長集中休閒酒店業 薪酬升幅放緩

美國眾議院通過債限法案後送交參議院審議，市場等待法案表決，美股3大指數午夜前上漲。

美國人力資源軟件開發商Salesforce（美：CRM）的季度收入增幅創13年新低，股價早段挫4%。市場預期蘋果（美：AAPL）將在下周發布混合實境（MR）頭戴裝置之際，Meta（美：META）昨晚搶先發布Quest 3虛擬實境（VR）頭戴裝置，股價早段升逾2%。梅西百貨（Macy's）（美：M）下調全年指引，股價早段挫3%。

路透社引述知情人士稱，雖然近期油​​價下挫，但油組與盟友（OPEC+）不會在周日（4日）會議宣布進一步減產。市場最新預期美國聯儲局6月暫停加息，國際油價午夜前升約1%。

美ISM製造業連續7個月收縮

有「新美聯儲通訊社」之稱《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，鑑於獲美國總統拜登提名為美聯儲副主席的美聯儲理事杰斐遜（Philip Jefferson），以及今年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）均支持6月按兵不動，預示美聯儲將在6月暫停加息一次，並在今夏稍後再次加息。受Timiraos的評論影響，芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員預期美聯儲於6月中加息0.25厘的概率，由周三的七成以上，降至昨晚的25%。

美聯儲公布的《褐皮書》顯示，隨着招聘和通脹略為放緩，美國經濟最近數周出現降溫迹象。歐元區通脹也在顯著降溫，5月通脹率按年升幅降至6.1%，是去年2月以來最低，主要由於能源價格回落。不過剔除波動較大食品及能源價格，歐元區5月核心通脹升幅仍達5.3%，較3月5.7%高位輕微回落。歐洲央行行長拉加德昨稱沒有明顯證據表明核心通脹已見頂，將進一步提高利率。

（綜合報道）

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