HashKey與OSL申虛產服務牌 攻散戶

意博金融稱有意申請

HashKey PRO及OSL過去已獲虛擬資產交易平台牌照，昨日齊齊表示已申請提升現有牌照，擴展服務至零售用戶。OSL指出，將根據要求完善平台政策和程序，確保零售用戶受保障。HashKey PRO表示，為遞交牌照申請已進一步強化其監管合規性，以及為零售投資者提供可信賴的交易平台承諾。

意博金融（VSFG）主席諸承譽昨表示，正在準備申請7號牌（提供自動化交易服務），接下來亦有意申請VASP（虛擬資產服務提供者）牌照，另正與香港數間ETF發行商及監管機構商討，使旗下比特幣追蹤基金以ETF形式上市。勝利證券就指，發牌制度生效後，公司將其服務從專業投資者擴展至零售客戶，繼續提供合規、合法的虛擬資產交易、諮詢及資產管理服務，以迎合投資者的投資需求。 證監會表示，至目前為止市場對其提供關於虛擬資產監管制度的釐清反應正面，預計隨着企業更熟悉申請程序和其他實施細節，將陸續接獲更多申請。