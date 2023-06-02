惠理創辦人售20%套11億 擬派特別息0.5元

惠理周一已傳出廣發將以約11億元向謝清海和葉維義收購20%股權的消息，是次公布與周一消息大致相符，惠理已在周一晚上公布獲潛在買家收購不多於30%已發行股東。昨日收市公布交易前，惠理尾市逆市飈升7.31%，股價較上周四、即消息傳出前最後交易日累升6.82%。

售予廣發 相對除淨後溢價62%

交易完成後，廣發將成為惠理最大股東，謝清海持股比例由25.43%降至13.13%，退居第二大股東，葉維義持股比例由16.35%降至8.45%，少於海通資產管理10.14%持股，退居至第四大股東，其餘58.22%股份則由其他市場人士持有。謝清海現為惠理聯席主席兼聯席首席投資總監，公告中沒有顯示謝清海將退出惠理，與另一位聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺現仍為惠理的執行董事。惠理公告，交易須於今年11月30日或之前達成，先要達成若干先決條件，包括就惠理旗下之持牌公司，向有關政府及監管機構獲得必要監管審批並完成註冊等。

惠理過去曾傳出賣盤傳聞，2017年謝清海與葉維義與第三方就收購簽署無約束力諒解備忘錄，市傳海航有意以20億美元收購所持股份，但2018年市傳因海航被排查後境外資金緊張而終止。截至4月底惠理管理資產總值63億美元，較2018年1月底時高峰184億美元累跌65.76%。