明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股倒跌17點 盈富罕有成交180億

【明報專訊】港股「六絕月」開局反覆，財新中國PMI出乎預期上升，恒指早段曾反彈逾200點，但受累人民幣匯率反覆回落，港股欲升無力，恒指收市倒跌17點，收報18,216點，成交1285億元。市場缺乏焦點，重磅科網股ATM個別發展，反而盈富基金（2800）罕有錄得180億元高成交，與ATM三股總成交睇齊。

大摩降樓價升幅預測 恒地插5%

美國眾議院通過債務上限法案，恒指低開44點已見全日低位，加上5月財新中國PMI隔兩個月重回擴張水平，兼創3個月新高，大市隨即止跌回升，一度轉升231點，高見18465點，不過現貨人民幣先升後跌，午後曾貶值至7.13水平，繼續見半年低位，A股升勢亦放緩，拖累恒指由升轉跌17點；國指收報6149點，跌13點或0.22%；科指升4點或0.1%，收3630點。北水淨沽明顯增加，由上日的3.9億元增至36.6億元。

重磅科網股走勢不一，阿里巴巴（9988）跌0.8%，收報77.3元；獲北水買入的騰訊（700）及美團（3690）分別升1.5%及2.4%。「618購物節」報捷的京東（9618）一度升逾半成，收市升幅收窄至3.3%。

摩根士丹利下調本港今年樓價升幅預測，由原先10%下調至8%，本地地產股普遍向下，其中被大摩叫沽兼劈目標價一成的恒地（0012）急插5.4%為表現最差藍籌；信置（0083）及新世界（0017）分別跌4.7%及2.5%，連日回購及月內或開售樓盤的長實（1113）逆市升3.7%。

盈富基金算是昨日焦點股份，全日成交金額高達180.4億元，較上日的41億元大增3.4倍，除是全日最高成交額股份，更是唯一一隻成交破百億元的股份，與ATM三股總成交睇齊，盈富沽空金額亦高達53.4億元，佔大市全日沽空金額225.25億元的23.7%。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，每逢5、6月盈富基金的成交及沽空額都特別大，主要因除淨因素衍生的套戥盤帶動。展望後市，沈振盈稱，昨日即使沒有MSCI換馬因素，大市成交亦近1300億元，比之前的不足千億元成交改善，短期即使仍缺乏方向，但若然成交得以維持，已出現「不可睇淡」的信號。第一上海首席策略師葉尚志亦指，大市成交增加，資金開始撈底，估計港股已有進入尋底的尾聲階段，以現水平來說，可以考慮愈跌愈買的分批買入部署。

上 / 下一篇新聞

CHANEL 300萬租巨舖 爆疫後最大宗 銅鑼灣京華中心地下連1樓 空置3年獲承租
CHANEL 300萬租巨舖 爆疫後最大宗 銅鑼灣京華中心地下連1樓 空置3年獲承租
業界：舖租反彈前 奢侈品牌搶租
業界：舖租反彈前 奢侈品牌搶租
NOVO LAND 2A今起收票 最快周末加價加推
NOVO LAND 2A今起收票 最快周末加價加推
尚璟5伙招標 增「先住後付」及「先租後買」
尚璟5伙招標 增「先住後付」及「先租後買」
牽晴間3房租2.3萬 屋苑5年新高
牽晴間3房租2.3萬 屋苑5年新高
4月零售值347億升15% 返疫前九成 旅客帶動珠寶銷售升75% 本土消費失色
4月零售值347億升15% 返疫前九成 旅客帶動珠寶銷售升75% 本土消費失色
中國財新PMI重返擴張 與官方走勢相反
中國財新PMI重返擴張 與官方走勢相反
嗶哩嗶哩經調整虧損收窄至10.3億
嗶哩嗶哩經調整虧損收窄至10.3億
濠賭5月收入156億 3年新高
濠賭5月收入156億 3年新高
螞蟻加大科研投入 全年高達205億
螞蟻加大科研投入 全年高達205億
港府發綠債反應佳 集資近60億美元
港府發綠債反應佳 集資近60億美元
電動車哪吒母企 傳港上市籌78億 繼「蔚小理」後來港集資 公司回應消息不實
電動車哪吒母企 傳港上市籌78億 繼「蔚小理」後來港集資 公司回應消息不實
CNN統計：印尼今年來新股集資贏香港 28年首見
CNN統計：印尼今年來新股集資贏香港 28年首見
惠理創辦人售20%套11億 擬派特別息0.5元
惠理創辦人售20%套11億 擬派特別息0.5元
HashKey與OSL申虛產服務牌 攻散戶
HashKey與OSL申虛產服務牌 攻散戶
券商憂領展受累高息環境 降目標價
券商憂領展受累高息環境 降目標價
美ADP私企新職28萬 勝預期 「聯儲通訊社」引鴿派言論 月中加息概率降至25%
美ADP私企新職28萬 勝預期 「聯儲通訊社」引鴿派言論 月中加息概率降至25%
阿克曼籲摩通CEO戴蒙參選美總統
阿克曼籲摩通CEO戴蒙參選美總統
美銀行首季存款外流3.7萬億
美銀行首季存款外流3.7萬億
OpenAI：有方法防AI幻覺
OpenAI：有方法防AI幻覺
張兆聰：領展中長線看好 可分段低吸
張兆聰：領展中長線看好 可分段低吸
Felix Odey：食品水資源前景樂觀
Felix Odey：食品水資源前景樂觀
方保僑：日本旅遊必逛電器店
方保僑：日本旅遊必逛電器店
技術取勝：中石油宜重上5.3元
技術取勝：中石油宜重上5.3元
盧駿匡：淡友未鳴金收兵 考慮減持避險
盧駿匡：淡友未鳴金收兵 考慮減持避險
港燈45年老臣子尹志田7月退休
港燈45年老臣子尹志田7月退休
劉思明：受惠政策扶持 燃氣股可小注博反彈
劉思明：受惠政策扶持 燃氣股可小注博反彈
周顯：澳門曾有最大金融系統
周顯：澳門曾有最大金融系統
譚新強：如何解決中國信心危機
譚新強：如何解決中國信心危機
湯文亮：打穿自己「戶篤」的代價
湯文亮：打穿自己「戶篤」的代價
息口或見頂 澳洲樓價料趨平穩
息口或見頂 澳洲樓價料趨平穩