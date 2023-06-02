濠賭5月收入156億 3年新高

恢復疫情前六成水平

該局的數據進一步顯示，總計今年首5個月，澳門博彩收入為649.29億澳門元，按年反彈1.73倍，已經相當於今年初澳門政府預期的全年賭收水平1300億澳門元之一半水平。六大濠賭股昨日表現各異，澳門博彩（0880）跌幅最大，全日跌2.5%；永利澳門（1128）則無升跌；美高梅中國（2282）升幅最多，漲3.5%。不過，為博企提供管理服務及直播機的匯彩（1180）升幅最為顯著，全日股價抽高33.7%，罕見打入十大升幅榜次席。

博企服務商匯彩抽高34%

一般相信，澳門5月份賭收大增，與月內有5天的小黃金周令來訪澳門的內地旅客人數增加，不無關係。不過彭博報道指，料今年較後時間澳門博彩行業的增幅會放緩，原因是，來自內地的被壓抑需求已經大抵釋放，同時隨着內地航班增加，內地遊客外訪會有所增加，會影響訪澳的情况。參考在疫情前即2019年或之前的6月份賭收水平，一般均會較5月份增幅為低。