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經濟

嗶哩嗶哩經調整虧損收窄至10.3億

【明報專訊】嗶哩嗶哩（9626）公布截至3月31日首季業績，因投資收入部分扭虧為盈及集團減省開支，經調整股東淨虧損為10.28億元（人民幣，下同），按季收窄21.5%，較去年同期收窄37.75%，每股經調整淨虧損2.51元。

期內淨營業總額51億元，按季跌17.47%，較去年同期升0.3%；毛利為11.04億元，按季跌13.19%，按年升36.75%。嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，由於集團獲得更高經營槓桿效應，以及多項支出控制措施奏效，帶動毛利上升，銷售和營銷開支亦見按年減少三成。

按期內業務分部營業額計，增值服務營業額21.56億元，按季跌8.24%，與去年同期比升5.07%；移動遊戲營業額為11.31億元，按季跌1.25%，較去年同期跌16.65%；廣告營業額12.71億元，按季跌15.09%，較去年同期則升約22.2%；IP衍生品及其他營業額約為5.1億元，按季跌55%，較去年同期則跌15.47%。嗶哩嗶哩預計2023全年淨營業額將達240億元至260億元，維持先前提供的估計不變。

150萬UP主通過B站獲收入

今年4月有創作者發文章指平台收益減少，降低嗶哩嗶哩創作者（又稱「UP主」）於平台上載影片意願，引發UP主停止更新的風潮。陳睿於業績電話會議回應指，該文章具誤導性，指該用戶的收入源自「創作激勵計劃」，計劃是針對沒辦法賺錢的UP主，幫助沒收入的UP主賺取金錢。他又指現時有近150萬UP主通過B站獲得收入，按年增加五成。

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