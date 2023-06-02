明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

牽晴間3房租2.3萬 屋苑5年新高

【明報專訊】部分租客及內地來港學生為避免於暑期租務旺季租樓，近日已積極物色租盤，市場連錄高價租賃成交。利嘉閣高級經理羅富欽表示，粉嶺牽晴間第4座極高層單位，實用面積900方呎，3房1套連工人房間隔，以2.3萬元租出，實用呎租約26元，由於同類大單位只設於每座最高兩層，所以過去甚少租賃成交，料為屋苑近5年來最高月租價位；業主早於2002年以246.08萬元購入，租金回報逾11厘。

據了解，同類對上個案為去年7月租出的第1座高層戶，實用面積901方呎，月租2.2萬元租出，即是次租金較當時高1000元或約5%。

星漣海連車位5.5萬租出 年半新高

中原分區營業經理陳鴻霆稱，馬鞍山星漣海第3A座中層A室，實用面積1622方呎，4房雙套連工人套房及儲物室間隔，享海景，連車位以月租5.5萬元租出，為屋苑至少1年半以來新高，實用呎租約34元；業主2018年2867.8萬元一手購入，租金回報約2.3厘。上述同類單位少有放租，目前屋苑同類連車位租盤叫價為7萬元。

中原分行經理關偉豪表示，將軍澳新寶城第4座高層G室，實用面積377方呎，2房間隔，享山景，以1.55萬元獲內地來港就學的大學生承租，實用呎租41元，略高於市價，並一次過繳付全年租金約18.6萬元。業主2017年575萬元購入，租金回報約3.2厘。

內地生租新寶城 預付一年租涉19萬

買賣成交方面，部分屋苑表現兩極。區內代理指出，大圍恒峰花園2座連平台特色戶，實用面積861方呎，3房1套連雙士多房間隔，主人房連接平台，屬屋苑罕有特色戶，以1145萬元易手，實呎13,298元，成交價為屋苑自2021年11月後約1年半新高。原業主2018年1028萬元購入，帳面升117萬元或約11%。

耀安邨2房未補價190萬沽 低市價一成

另世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山耀安邨耀平樓高層12室，實用面積443方呎，2房間隔，原以235萬元於第二市場放售，至近日經議價後減至45萬元或19%，以190萬元未補價易手，實呎4289元，為屋苑最少3年來二手成交呎價新低，並較市價低約一成。原業主1999年21萬元向房委會一手購入，帳面升169萬元或約8倍。

[香港地產]

相關字詞﹕耀安邨 恒峰花園 新寶城 牽晴間 星漣海 內地生租樓 租務旺季

上 / 下一篇新聞

CHANEL 300萬租巨舖 爆疫後最大宗 銅鑼灣京華中心地下連1樓 空置3年獲承租
CHANEL 300萬租巨舖 爆疫後最大宗 銅鑼灣京華中心地下連1樓 空置3年獲承租
業界：舖租反彈前 奢侈品牌搶租
業界：舖租反彈前 奢侈品牌搶租
NOVO LAND 2A今起收票 最快周末加價加推
NOVO LAND 2A今起收票 最快周末加價加推
尚璟5伙招標 增「先住後付」及「先租後買」
尚璟5伙招標 增「先住後付」及「先租後買」
4月零售值347億升15% 返疫前九成 旅客帶動珠寶銷售升75% 本土消費失色
4月零售值347億升15% 返疫前九成 旅客帶動珠寶銷售升75% 本土消費失色
中國財新PMI重返擴張 與官方走勢相反
中國財新PMI重返擴張 與官方走勢相反
嗶哩嗶哩經調整虧損收窄至10.3億
嗶哩嗶哩經調整虧損收窄至10.3億
濠賭5月收入156億 3年新高
濠賭5月收入156億 3年新高
螞蟻加大科研投入 全年高達205億
螞蟻加大科研投入 全年高達205億
港府發綠債反應佳 集資近60億美元
港府發綠債反應佳 集資近60億美元
電動車哪吒母企 傳港上市籌78億 繼「蔚小理」後來港集資 公司回應消息不實
電動車哪吒母企 傳港上市籌78億 繼「蔚小理」後來港集資 公司回應消息不實
CNN統計：印尼今年來新股集資贏香港 28年首見
CNN統計：印尼今年來新股集資贏香港 28年首見
港股倒跌17點 盈富罕有成交180億
港股倒跌17點 盈富罕有成交180億
惠理創辦人售20%套11億 擬派特別息0.5元
惠理創辦人售20%套11億 擬派特別息0.5元
HashKey與OSL申虛產服務牌 攻散戶
HashKey與OSL申虛產服務牌 攻散戶
券商憂領展受累高息環境 降目標價
券商憂領展受累高息環境 降目標價
美ADP私企新職28萬 勝預期 「聯儲通訊社」引鴿派言論 月中加息概率降至25%
美ADP私企新職28萬 勝預期 「聯儲通訊社」引鴿派言論 月中加息概率降至25%
阿克曼籲摩通CEO戴蒙參選美總統
阿克曼籲摩通CEO戴蒙參選美總統
美銀行首季存款外流3.7萬億
美銀行首季存款外流3.7萬億
OpenAI：有方法防AI幻覺
OpenAI：有方法防AI幻覺
張兆聰：領展中長線看好 可分段低吸
張兆聰：領展中長線看好 可分段低吸
Felix Odey：食品水資源前景樂觀
Felix Odey：食品水資源前景樂觀
方保僑：日本旅遊必逛電器店
方保僑：日本旅遊必逛電器店
技術取勝：中石油宜重上5.3元
技術取勝：中石油宜重上5.3元
盧駿匡：淡友未鳴金收兵 考慮減持避險
盧駿匡：淡友未鳴金收兵 考慮減持避險
港燈45年老臣子尹志田7月退休
港燈45年老臣子尹志田7月退休
劉思明：受惠政策扶持 燃氣股可小注博反彈
劉思明：受惠政策扶持 燃氣股可小注博反彈
周顯：澳門曾有最大金融系統
周顯：澳門曾有最大金融系統
譚新強：如何解決中國信心危機
譚新強：如何解決中國信心危機
湯文亮：打穿自己「戶篤」的代價
湯文亮：打穿自己「戶篤」的代價
息口或見頂 澳洲樓價料趨平穩
息口或見頂 澳洲樓價料趨平穩