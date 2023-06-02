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經濟
香港地產

業界：舖租反彈前 奢侈品牌搶租

【明報專訊】隨着本港全面通關，零售市况亦轉活，仲量聯行數據顯示，中環商舖空置率連續兩個季度改善，由去年第三季11.9%，下降至今年3月底10.5%。仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如表示，本港四大購物區（銅鑼灣、中環、尖沙嘴及旺角）的空置率在過去數月持續改善，今年首季整體空置率較去年第四季下跌，其中3月起更見明顯改善。

她指出，吉舖陸續獲承接，租客態度亦較前積極，特別以珠寶、鐘表的國際奢侈品牌佔多，部分品牌期望在零售租金反彈前搶租心儀舖位，如今年初Swatch Group承租中環皇后大道中豐樂行地下至3樓，面積逾8500方呎，將作旗下名表品牌Omega的旗艦店。

皇后大道中街舖僅餘2間招租

仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，中環零售街舖出租亦見改善，今年1月皇后大道中尚有約6間街舖可供出租，現時僅剩2間，其中一間皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓的逾1.9萬方呎巨舖，該舖曾由英國時裝品牌TOPSHOP，自2013年起租用，是進軍香港的首間店舖，當年月租高達300萬元，品牌因零售市况轉差而在2020年10月約滿後離場。及後該舖曾作短租，目前尚未覓得長租客。鍾楚如分析，政府已解除口罩令，大眾對護膚品及化妝品產品需求上升，預計國際化妝品牌亦相繼承租核心區舖。至於今年內核心區商舖空置率，會否下降至疫情前水平，她回應今年內未必能重返疫情前水平。

[香港地產]

相關字詞﹕尖沙嘴 旺角 銅鑼灣 中環 經濟復蘇 仲量聯行 商舖空置率

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