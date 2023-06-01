新興產業企業近年進駐內地大城市甲廈

晶片生科電動車新能源企業興起

鄧懿君表示：「在過去一段長時間房地產公司及校外培訓公司租用很多一線城市及省會城市的甲級寫字樓，而兩年前上述公司開始退租後，我們見到晶片、新電商、互聯網、電動車、新能源及生物科技等領域公司進駐來填補，不論是民企或國企，這些新板塊便考驗我們能否揸到機會或搵到新賽道。例如在晶片領域從研發到設計需要寫字樓及產業園區，同事要重新認識此產業鏈哪些公司從事哪一環節、有何競爭對手或伙伴，才可以更好地服務客戶；又例如中國電動車近年已實現彎道超車，從內銷到出口，佔領全球的汽車市場，從寫字樓、研發中心、生產基地、產品展示廳及售後服務中心均可以是我們的業務。」

劉振江於2019年底加入高力，擔任亞洲估價及諮詢服務常務董事，兩個月後本港便爆發疫情，而他帶領集團業務轉危為機，去年1月升任高力香港董事總經理，他回顧過去3年疫情帶來的挑戰仍然記憶猶新。

劉振江表示：「過去3年香港經歷的挑戰真的好大，因為我們接近無來港旅遊的遊客及做生意的旅客，而且常住人口亦下跌20多萬；任何一個經濟體，人的因素均屬最重要，而在房地產市場不論住宅、寫字樓、酒店、商舖或工廈，有人才可以用到這些物業，過去3年我們減少這麼多旅客、遊客及常住人口，整體房地產需求亦因此放緩。」

高力港市佔率升 收入增長逾三成

面對本港房地產需求放緩的挑戰，高力香港藉着擴大市場佔有率，2021年及2022年收入分別按年錄得24%及33%增長，劉振江表示：「雖然個餅細咗少少，但我哋攞個餅的比例增加咗，透過增加市場份額推動業務增長，當中，估價及諮詢服務屬其中一個增長亮點，我在2019年底加入高力香港的時候，該部門不足40名同事，主要服務投資者及部分業主，跟着我把業務範圍擴展至銀行，在土地發展諮詢服務亦有很大增長，加上出任專家證人幫助客戶打官司，所有類型物業、不同類型的估價及諮詢服務均一應俱全，此部門今日同事人數亦已超過100名。」

劉振江指出，上月高力香港員工242名，對比去年同期的210名增長15%，當中，商業物業服務、資本市場及投資服務部門員工分別有40人及31人，分別按年增長33%及34%，他強調：「雖然過去兩、三年經濟環境很困難，但高力不論在本港及全球均處於增長模式，仍然在增聘人手。」

工業園區業務屬增長亮點

至於高力中國內地的業務，鄧懿君指出，目前在上海、北京、深圳、廣州、成都及西安等10多個城市均設有據點，員工數目約750人，而物業管理及工程管理亦有約3000名外判員工，而過去三年疫情亦需要因應疫情而應變。

鄧懿君表示：「我們在全國的物業管理項目約300個，而當疫情需要封控的時候，同事亦配合政府做出相應的措施，故仍然可以維持生意；而且，我們的工業園區業務亦相對穩定，為客戶提供買地、興建廠房及物流倉庫等諮詢服務，亦可以尋找到市場空間。簡而言之，若某些業務受到疫情影響，我們便發展其他業務推動增長。」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]