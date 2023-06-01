葉創成：高力：內地機構租寫字樓諮詢大增

問到劉振江及鄧懿君如何合作把握大灣區未來增長機會呢？劉振江表示，本港今年恢復與內地及國際通關後，內地政府及企業來港招商引資的力度屬前所未見地大：「國家主席習近平在7月1日回歸25周年的講話中很支持香港，而今年我們看到的情况是，內地省級、市級、縣級至區級政府及企業來港招商的力度非常大，除了希望吸引資金到當地投資外，很多企業亦希望經過本港發展國際業務。另外，本港政府正在推進北部都會區及中部水域人工島填海兩大項目，不少內地企業均希望從中找到商機。」

民企進駐深港 發展國際業務

劉振江透露，據他向一間屬中環寫字樓大地主的上市公司了解，近月接獲內地機構租用旗下寫字樓的諮詢大幅增加，而高力香港其中一項重要業務便是寫字樓租務代理，料將受惠於此趨勢。他續說，除了帶同團隊在3月到深圳及廣州路演、主動出擊認識更多內地企業外，近月亦一直與鄧懿君密切聯繫，由她介紹內地企業客戶來港落戶，以發掘更多業務機會：「內地企業來港經商的話，有人來便需要住宅、辦事處，甚至需要廠房、倉庫，租便是最簡單，如果想買的話，就包括買地皮、興建及管理等。」

鄧懿君則表示，由於本港實行一國兩制，內地企業跨境來港經商，很多法規、政策，包括招聘法例均需要重新學習：「雖然跨越邊界很容易，但由於做生意的制度及體系不一樣，所以內地企業要有比較長的學習過程。」

目前高力中國於深圳及廣州有約100名員工，鄧懿君表示，兩地企業各有特色，來港發展均大有可為：「我們在廣州與深圳的客戶群不太一樣，廣州過去多年主打外貿外，寶潔（P&G）等大型外國快速消費品公司亦在當地落戶以打入內地市場。而深圳在過去10多年的崛起是科技，尤其是可穿載或掌上使用的電子消費品產業鏈很完整，華為便是代表企業，而騰訊亦是全國互聯網龍頭；由於深圳具備互聯網及硬核科技的優勢，很多內地民營企業近年走出國門前，往往會先在深圳落戶，感受數字經濟及市場經濟的脈絡，相信這些公司將來也會在本港增設據點。」

深中通道快落成 粵西發展空間大

本身是中山人的鄧懿君又指出，除了廣州及深圳外，廣東省西部未來亦有很大發展空間，原因是當地仍有很多土地資源可以運用，而且連接西部至東部的基建亦愈來愈成熟：「隨着深中通道即將落成，中山及廣東省西部其他城市有很大發展空間，這樣亦可分流廣州及深圳的壓力。」

明報記者 葉創成

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