葉創成：高力：內地機構租寫字樓諮詢大增

【明報專訊】在全球66個國家經營房地產服務、年收入約45億美元、資產管理規模約980億美元的高力國際（美：CIGI），於1995年上市以來股價勁升數十倍（見圖），而中國內地及香港業務為集團帶來重要貢獻之一。高力香港董事總經理劉振江及高力中國董事總經理鄧懿君近日接受訪問，解構目前內地及香港對寫字樓需求的變化。
問到劉振江及鄧懿君如何合作把握大灣區未來增長機會呢？劉振江表示，本港今年恢復與內地及國際通關後，內地政府及企業來港招商引資的力度屬前所未見地大：「國家主席習近平在7月1日回歸25周年的講話中很支持香港，而今年我們看到的情况是，內地省級、市級、縣級至區級政府及企業來港招商的力度非常大，除了希望吸引資金到當地投資外，很多企業亦希望經過本港發展國際業務。另外，本港政府正在推進北部都會區及中部水域人工島填海兩大項目，不少內地企業均希望從中找到商機。」
民企進駐深港 發展國際業務
劉振江透露，據他向一間屬中環寫字樓大地主的上市公司了解，近月接獲內地機構租用旗下寫字樓的諮詢大幅增加，而高力香港其中一項重要業務便是寫字樓租務代理，料將受惠於此趨勢。他續說，除了帶同團隊在3月到深圳及廣州路演、主動出擊認識更多內地企業外，近月亦一直與鄧懿君密切聯繫，由她介紹內地企業客戶來港落戶，以發掘更多業務機會：「內地企業來港經商的話，有人來便需要住宅、辦事處，甚至需要廠房、倉庫，租便是最簡單，如果想買的話，就包括買地皮、興建及管理等。」
鄧懿君則表示，由於本港實行一國兩制，內地企業跨境來港經商，很多法規、政策，包括招聘法例均需要重新學習：「雖然跨越邊界很容易，但由於做生意的制度及體系不一樣，所以內地企業要有比較長的學習過程。」
目前高力中國於深圳及廣州有約100名員工，鄧懿君表示，兩地企業各有特色，來港發展均大有可為：「我們在廣州與深圳的客戶群不太一樣，廣州過去多年主打外貿外，寶潔（P&G）等大型外國快速消費品公司亦在當地落戶以打入內地市場。而深圳在過去10多年的崛起是科技，尤其是可穿載或掌上使用的電子消費品產業鏈很完整，華為便是代表企業，而騰訊亦是全國互聯網龍頭；由於深圳具備互聯網及硬核科技的優勢，很多內地民營企業近年走出國門前，往往會先在深圳落戶，感受數字經濟及市場經濟的脈絡，相信這些公司將來也會在本港增設據點。」
深中通道快落成 粵西發展空間大
本身是中山人的鄧懿君又指出，除了廣州及深圳外，廣東省西部未來亦有很大發展空間，原因是當地仍有很多土地資源可以運用，而且連接西部至東部的基建亦愈來愈成熟：「隨着深中通道即將落成，中山及廣東省西部其他城市有很大發展空間，這樣亦可分流廣州及深圳的壓力。」