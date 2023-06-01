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經濟
2023年6月1日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
內地PMI遜預期 股匯續尋底 在岸人幣失守7.1關 市場籲降準
恒指再挫361點 五窮月累瀉8.3%
許濤：TVB已更換57%高管
被拒入場 小股東大聯盟代表報警
陳茂波：大力推動互聯互通
黃海琴當選會長 周凱旋張培薇齊慶賀
首日招股遇跌市 巨星科笛未足額
十大屋苑5月94宗 4年半新低 分析：股市波動 新盤搶客壓二手樓市
新盤市場 連續3個月破千宗成交
梁劉柔芬家族逾2億首置購富匯豪庭相連戶
愛高1.28億放售石門一籃子物業
啟德連續5個月破百宗租賃
領展全年分派跌一成 股價曾挫6% 港出租率重上99% 租金有上調空間
摩通CEO：無論順逆 堅守中國市場
涉偽造持倉沽空 警拘1人
上市公司買賣宗數 首季下跌25%
貿發局擴T-box計劃 助中小企行ESG
上季內地客新造保費按年飈近27倍
李澤楷：續購體育節目 鞏固收費電視地位
歐央行：加息或令市場「無序調整」 指高按揭成本續遏置業需求 樓價或再挫
美職缺意外增 總數遠超預期
摩通成立全球超級富豪部門 服務最富有0.01%人群
張兆聰：美經濟韌力強 創科可留意
技術取勝：同程旅行有喘定迹象
劉思明：汽車股反彈力強 理想候低吸
周顯：獨立屋值錢在有屋又有地
湯文亮：小國生存之道
葉創成：高力：內地機構租寫字樓諮詢大增
新興產業企業近年進駐內地大城市甲廈
技術取勝：同程旅行有喘定迹象
【明報專訊】廣發証券宜重上11.3元（圖）
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