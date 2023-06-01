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經濟

上季內地客新造保費按年飈近27倍

【明報專訊】今年首季本港與內地全面恢復通關，帶動內地訪客來港投保業務復蘇。保監局表示，跨境人流恢復正常釋放壓抑多時需求，加上去年同期基數較低，今年首季內地訪客的新造業務保費按年上升26.86倍至96億元，亦相當於2019年首季新冠肺炎爆發前的75%。今年首季內地訪客佔個人新造業務總額20.5%，去年僅為0.81%，2019年同期為26.4%。

首季內地訪客佔新造業務額20.5%

內地訪客業務回流，帶動今年首季壽險新造保單保費按年上升10.7%至470億元，其中個人人壽及年金非投資相連業務新造保費，按年上升15.2%至435億元，不過去年同期投資環境相對理想，投連險新造保費今年首季按年下跌25.2%至34億元。

壽險保費收入總額今年首季按年下跌8.9%至1266億元，非投連個人人壽及年金保費收入按年下跌3.2%至1097億元，投連險保費收入則按年下跌18%至65億元，退休計劃業務供款按年下跌47.6%至83億元。保監局指主要是受到去年同期退休計劃業務的個別交易，和非投連業務部分產品的保費支付模式影響。

財產保險方面，今年首季毛保費按年升6.9%至207億元，淨保費按年上升4.1%至125億元。產險直接業務的整體承保利潤按年下跌59.9%至3.87億元，已承付申索淨額比率由54.5%升至60.5%，保監局稱，主要是經濟活動復常，對意外及健康業務、汽車業務、船舶業務和僱員補償等一般法律責任業務帶來負面影響。

相關字詞﹕香港保險 內地訪客保險 保監局 恢復通關 新冠肺炎

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